¡Alerta en Apartadó! FLIP denuncia amenazas contra cuatro periodistas por sus investigaciones

Resumen: La FLIP denunció amenazas contra cuatro periodistas de Apartadó, quienes habrían sido intimidados tras publicar información sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad. Según la organización, los responsables se identificaron como integrantes del EGC o Clan del Golfo. La Fundación pidió a la UNP evaluar el riesgo de los comunicadores y solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y autoridades locales investigar los hechos y adoptar medidas de protección.

Cuatro periodistas de Apartadó, Antioquia, fueron amenazados el pasado 31 de julio luego de realizar publicaciones relacionadas con presuntas irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad del municipio. La situación fue denunciada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que pidió a las autoridades intervenir ante los hechos y garantizar la seguridad de los comunicadores.

Según la organización, las personas responsables de las intimidaciones se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo armado también conocido como el Clan del Golfo. Los periodistas fueron contactados en un periodo menor a seis horas mediante llamadas telefónicas, acercamientos realizados a través de conocidos y encuentros presenciales.

Las intimidaciones estarían relacionadas con contenidos publicados sobre la Secretaría de Movilidad y su titular, Óscar David Angulo. La FLIP indicó que los comunicadores habían denunciado en sus medios presuntas irregularidades en procedimientos de movilidad y que las presiones buscaban detener las publicaciones sobre estos asuntos.

“En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo”, señaló la FLIP.

La organización agregó que la situación representa un intento de afectar el trabajo de la prensa local y limitar el acceso de la comunidad a información de interés público.

¿Quiénes fueron amenazados?

Entre los periodistas mencionados por la FLIP está Cristian Salas, del medio Noticias El Boom. También fueron afectados integrantes de Voces de Urabá y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, quien además se desempeña como corresponsal de la FLIP en esa región.

La Fundación precisó que los comunicadores habían abordado en sus medios posibles irregularidades en procedimientos relacionados con movilidad.

“Las víctimas de estos hechos, quienes han denunciado en sus medios de comunicación irregularidades en procedimientos de movilidad, son Cristian Salas, del medio Noticias El Boom, integrantes del medio Voces de Urabá, y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV”, indicó el comunicado.

#ComunicadoFLIP 🧵 Denunciamos graves amenazas contra cuatro periodistas en Apartadó, Antioquia. En menos de seis horas, individuos que se autoidentificaron como integrantes del Clan del Golfo intimidaron a los comunicadores para detener sus publicaciones. pic.twitter.com/CJqtXO4zKo — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) August 2, 2026

La FLIP manifestó preocupación porque, de acuerdo con sus registros, este no sería el primer episodio de agresiones contra periodistas que cubren asuntos relacionados con presuntos hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad de Apartadó.

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A este antecedente se suma el panorama de agresiones contra la prensa en Antioquia. La Fundación reportó 45 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, cifra que, según sus registros, convierte al departamento en el territorio con mayor número de agresiones contra periodistas en el país durante ese periodo.

Las solicitudes de la Fundación

Ante la situación, la FLIP solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar una evaluación urgente del nivel de riesgo de los cuatro periodistas y establecer las medidas necesarias para protegerlos.

“Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata”, manifestó la Fundación.

La organización también pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las denuncias instauradas por algunos de los periodistas, con el propósito de identificar y judicializar a los responsables.

Por otra parte, la FLIP solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar la presunta existencia de actos irregulares relacionados con el secretario de Movilidad, Óscar David Angulo, así como establecer si las intimidaciones podrían estar siendo utilizadas para encubrir esos hechos.

“Así mismo, se le hace un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario Óscar David Angulo”, señaló la organización.

La Fundación también pidió a la Alcaldía de Apartadó y a la Policía activar planes de protección para los periodistas. Además, solicitó al alcalde Adolfo David Romero rechazar públicamente las amenazas.

“Por eso, también se insta a la Alcaldía de Apartadó para que, de manera conjunta con la Policía, activen planes de protección para los periodistas”, indicó la FLIP.

La organización insistió en la necesidad de una respuesta institucional coordinada que permita atender la situación de seguridad de los cuatro comunicadores y esclarecer los hechos denunciados.

El caso ocurre en un contexto que, según las cifras de la FLIP, evidencia un escenario de especial riesgo para el ejercicio periodístico en Antioquia. La Fundación sostuvo que la protección de los comunicadores resulta indispensable para garantizar que puedan continuar informando sobre asuntos de interés público.