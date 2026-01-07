¡Una nueva! Ejército retiró bandera del ELN instalada en una vereda de Jardín

Resumen: Una bandera alusiva al ELN fue encontrada en una vereda del municipio de Jardín, lo que activó un operativo de seguridad por parte del Ejército, que inspeccionó la zona y descartó la presencia de explosivos antes de retirarla. El hecho se suma a recientes hallazgos similares en Andes y es investigado por las autoridades, que hasta el momento no han confirmado presencia armada del grupo en el Suroeste antioqueño.

La presencia de elementos alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a generar alerta en el Suroeste de Antioquia, luego de que en las últimas horas fuera detectada una nueva bandera de ese grupo armado en zona rural del municipio de Jardín. Con este caso, ya son tres los episodios reportados recientemente en esta subregión del departamento.

El hallazgo más reciente ocurrió la mañana de este miércoles 7 de enero, cuando habitantes de la vereda Verdún informaron sobre la instalación de una bandera en una vía terciaria. Tras la alerta, unidades del Ejército Nacional se desplazaron hasta el lugar para asegurar el área y verificar que no existieran artefactos explosivos u otros riesgos para la comunidad. Luego de la inspección, se confirmó que el elemento no representaba una amenaza inmediata y fue retirado sin que se presentaran incidentes.

Este hecho se suma a los reportes registrados un día antes en el municipio de Andes, donde aparecieron banderas similares en dos puntos distintos: el sector El Porvenir, sobre la vía que conduce al corregimiento de Tapartó, y la vereda Quebrada Arriba. En ambos casos, las autoridades actuaron de manera preventiva para descartar cualquier peligro y restablecer la tranquilidad en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la presencia armada del ELN en el Suroeste antioqueño, una subregión donde sí se ha advertido la injerencia de otros grupos ilegales como el Clan del Golfo, por lo que la instalación de estas banderas estaría siendo analizada como un posible acto de propaganda.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente cualquier situación sospechosa y evitar la manipulación de objetos extraños, con el fin de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las comunidades.