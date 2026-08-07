¡Alerta en Antioquia! Drones cargados con explosivos atacaron puesto de Policía en Guadalupe

Resumen: Un puesto de Policía de Porce III, en jurisdicción de Guadalupe, fue atacado este viernes con explosivos lanzados desde drones. La instalación protege infraestructura estratégica de EPM y cuenta con 11 uniformados. El hecho dejó entre dos y tres explosiones, pero no se reportaron personas heridas ni daños de consideración. La Fuerza Pública reforzó la zona y avanza en las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque.

La seguridad en el Norte de Antioquia se vio alterada este viernes 7 de agosto luego de un ataque contra el puesto de Policía de Porce III, ubicado en jurisdicción de Guadalupe y encargado de apoyar la protección de infraestructura estratégica de EPM.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, varios artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra las instalaciones policiales. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, confirmó que en el lugar se registraron entre dos y tres explosiones.

El ataque no dejó policías ni civiles heridos. Tras las detonaciones, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegaron un operativo en el sector para reforzar la seguridad y verificar posibles riesgos.

Un puesto encargado de proteger infraestructura energética

Porce III cumple una función estratégica debido a su cercanía con infraestructura energética de EPM. En el puesto policial permanecen 11 uniformados que prestan servicio de seguridad para las instalaciones de la empresa.

“Porce 3 es un puesto de policía donde hay 11 uniformados y hace parte de eso, es cercano al municipio de Guadalupe, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde ellos están en un convenio cuidando las instalaciones de EPM. Entonces, en ese sentido, pues, no sufrió ninguna afectación especial, no sufrió algún ataque o lesión que hayan tenido los uniformados, pero ahí lograron repeler”, declaró el comandante Muñoz.

Según la información entregada por las autoridades, las instalaciones no presentaron daños de consideración.

Investigan quién estuvo detrás del ataque

La responsabilidad por el hecho aún requiere precisión. Teleantioquia informó que las autoridades no habían atribuido oficialmente el ataque a un grupo armado específico, mientras que H13N señaló que la acción habría sido ejecutada por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

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H13N también reportó que, después del ataque, integrantes de la Fuerza Pública habrían identificado personas armadas a unos tres kilómetros del puesto policial. Esta información no constituye, por sí sola, una confirmación oficial de la autoría.

Las autoridades continúan con las labores de verificación para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes estarían detrás de la acción.

Otros hechos mantienen la alerta en Antioquia

El ataque en Guadalupe ocurrió durante una jornada en la que se reforzaron las medidas de seguridad en diferentes zonas de Antioquia ante el riesgo de acciones contra la Fuerza Pública y la población civil.

Horas antes, unidades antiexplosivos del Ejército inspeccionaban un cilindro abandonado en la vía hacia Ituango, ante la posibilidad de que contuviera material explosivo. Las tropas también realizaban recorridos en los alrededores para descartar otros riesgos.

Este viernes también se reportó el triple homicidio de tres hombres en la vereda Portugal, zona rural de Abejorral. Las autoridades investigan el caso y una posible relación con actividades de microtráfico, aunque todavía no se ha establecido quiénes serían los responsables.

En Planadas, sur del Tolima, igualmente se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra una instalación militar. En ese hecho tampoco se reportaron personas heridas.

Los operativos continúan en los territorios afectados mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables y en las labores de seguridad para prevenir nuevas acciones.