Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    «Terminó uno de los mayores desafíos para Antioquia»: Gobernador Andrés Julián Rendón positivo ante el nuevo gobierno

    Atrás queda la época de confrontación abierta con el nivel central; la región apuesta ahora por una etapa de descentralización y orden

    Publicado por: SoloDuque

    «Terminó uno de los mayores desafíos para Antioquia»: Gobernador Andrés Julián Rendón positivo ante el nuevo gobierno

    Resumen: La presencia conjunta del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón en Cali demuestra la consolidación de un bloque antioqueño sólido

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La ciudad de Cali se ha convertido hoy en el epicentro político de Colombia. Hasta la capital del Valle del Cauca se trasladó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para acompañar la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del vicepresidente, José Manuel Restrepo.

    A través de sus canales oficiales, el mandatario departamental emitió un pronunciamiento que complementa el mensaje entregado horas antes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Sin embargo, Rendón aportó su propia visión estratégica, haciendo énfasis en dos banderas históricas de su administración: la seguridad integral y la autonomía fiscal y administrativa de las regiones.

    El balance de la «resistencia» antioqueña

    Para la Gobernación de Antioquia, el cuatrienio que finaliza hoy (2022-2026) representó uno de los mayores desafíos institucionales de la historia reciente. Las diferencias ideológicas y administrativas con el gobierno central de Gustavo Petro obligaron al departamento a blindarse y asumir cargas financieras y operativas sin el respaldo esperado desde Bogotá.

    Haciendo un balance de esta etapa, el gobernador Rendón fue categórico al afirmar que Antioquia superó este periodo sin doblegar sus principios fundamentales.

    «Hoy, desde Cali, acompañamos el inicio de un nuevo Gobierno con respeto por la democracia y esperanza por Colombia. Antioquia llega con la cabeza en alto: resistimos defendiendo la seguridad, la libertad y la institucionalidad», aseguró el mandatario seccional.

    gobernador de antioquia

    La agenda de Antioquia: Seguridad y Autonomía

    El mensaje del gobernador no se limitó a una simple felicitación protocolaria, sino que trazó las líneas rojas y las exigencias que el departamento le plantea al gobierno de Abelardo de la Espriella desde su primer día de mandato.

    Rendón desglosó tres prioridades absolutas para que la sinergia entre la Nación y las regiones sea realmente efectiva durante la «Era del Tigre»:

    Seguridad como Política de Estado: Durante su mandato local, Rendón ha insistido en que el control territorial no puede estar sujeto a mesas de negociación intermitentes. Su exigencia al nuevo Ejecutivo es que la Fuerza Pública recupere el monopolio de la fuerza y que la seguridad deje de ser vista como una política de gobierno pasajera para convertirse en un pilar del Estado.

    Autonomía Regional: Antioquia ha liderado recientemente el debate sobre la necesidad de un modelo casi federal, o al menos uno donde los departamentos puedan administrar los tributos que generan. Rendón confía en que este nuevo gobierno permita a las regiones un mayor margen de maniobra financiera.

    El derecho a decidir: El respeto por la institucionalidad local y la toma de decisiones sin imposiciones desde la burocracia bogotana.

    Un bloque sólido para el futuro del país

    La presencia conjunta del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón en Cali demuestra la consolidación de un bloque antioqueño sólido, listo para trabajar de la mano con el presidente De la Espriella y el vicepresidente Restrepo.

    «Confiamos en un país donde la seguridad vuelva a ser política de Estado, las regiones tengan más autonomía y se respete el derecho de decidir nuestro propio destino. Si gana la seguridad, la confianza y la autonomía, gana Antioquia y gana Colombia», concluyó el gobernador.

    Con esta declaración, el liderazgo antioqueño cierra filas. Atrás queda la época de confrontación abierta con el nivel central; la región apuesta ahora por una etapa de descentralización y orden. La expectativa se traslada entonces a las primeras decisiones ejecutivas de Abelardo de la Espriella y a cómo responderá la Casa de Nariño a este fuerte clamor por la autonomía de las regiones.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.