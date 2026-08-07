Resumen: La presencia conjunta del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón en Cali demuestra la consolidación de un bloque antioqueño sólido

«Terminó uno de los mayores desafíos para Antioquia»: Gobernador Andrés Julián Rendón positivo ante el nuevo gobierno

Minuto30.com .- La ciudad de Cali se ha convertido hoy en el epicentro político de Colombia. Hasta la capital del Valle del Cauca se trasladó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para acompañar la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y del vicepresidente, José Manuel Restrepo.

A través de sus canales oficiales, el mandatario departamental emitió un pronunciamiento que complementa el mensaje entregado horas antes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Sin embargo, Rendón aportó su propia visión estratégica, haciendo énfasis en dos banderas históricas de su administración: la seguridad integral y la autonomía fiscal y administrativa de las regiones.

El balance de la «resistencia» antioqueña

Para la Gobernación de Antioquia, el cuatrienio que finaliza hoy (2022-2026) representó uno de los mayores desafíos institucionales de la historia reciente. Las diferencias ideológicas y administrativas con el gobierno central de Gustavo Petro obligaron al departamento a blindarse y asumir cargas financieras y operativas sin el respaldo esperado desde Bogotá.

Haciendo un balance de esta etapa, el gobernador Rendón fue categórico al afirmar que Antioquia superó este periodo sin doblegar sus principios fundamentales.

«Hoy, desde Cali, acompañamos el inicio de un nuevo Gobierno con respeto por la democracia y esperanza por Colombia. Antioquia llega con la cabeza en alto: resistimos defendiendo la seguridad, la libertad y la institucionalidad», aseguró el mandatario seccional.

La agenda de Antioquia: Seguridad y Autonomía

El mensaje del gobernador no se limitó a una simple felicitación protocolaria, sino que trazó las líneas rojas y las exigencias que el departamento le plantea al gobierno de Abelardo de la Espriella desde su primer día de mandato.

Rendón desglosó tres prioridades absolutas para que la sinergia entre la Nación y las regiones sea realmente efectiva durante la «Era del Tigre»:

Seguridad como Política de Estado: Durante su mandato local, Rendón ha insistido en que el control territorial no puede estar sujeto a mesas de negociación intermitentes. Su exigencia al nuevo Ejecutivo es que la Fuerza Pública recupere el monopolio de la fuerza y que la seguridad deje de ser vista como una política de gobierno pasajera para convertirse en un pilar del Estado.

Autonomía Regional: Antioquia ha liderado recientemente el debate sobre la necesidad de un modelo casi federal, o al menos uno donde los departamentos puedan administrar los tributos que generan. Rendón confía en que este nuevo gobierno permita a las regiones un mayor margen de maniobra financiera.

El derecho a decidir: El respeto por la institucionalidad local y la toma de decisiones sin imposiciones desde la burocracia bogotana.

Un bloque sólido para el futuro del país

La presencia conjunta del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián Rendón en Cali demuestra la consolidación de un bloque antioqueño sólido, listo para trabajar de la mano con el presidente De la Espriella y el vicepresidente Restrepo.

«Confiamos en un país donde la seguridad vuelva a ser política de Estado, las regiones tengan más autonomía y se respete el derecho de decidir nuestro propio destino. Si gana la seguridad, la confianza y la autonomía, gana Antioquia y gana Colombia», concluyó el gobernador.

Con esta declaración, el liderazgo antioqueño cierra filas. Atrás queda la época de confrontación abierta con el nivel central; la región apuesta ahora por una etapa de descentralización y orden. La expectativa se traslada entonces a las primeras decisiones ejecutivas de Abelardo de la Espriella y a cómo responderá la Casa de Nariño a este fuerte clamor por la autonomía de las regiones.