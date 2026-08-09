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Resumen: El Dagran pidió reforzar las medidas de prevención en Antioquia debido a las condiciones de la temporada de menos lluvias y la influencia de El Niño. En 2026 ya se han reportado 306 emergencias, incluyendo 61 incendios forestales y 46 vendavales. Las autoridades recomendaron evitar quemas, proteger las zonas boscosas, asegurar techos y objetos expuestos a fuertes vientos y reportar oportunamente cualquier emergencia.

¡Alerta en Antioquia! Dagran advierte por aumento del riesgo de incendios y vendavales

Las condiciones climáticas de las últimas semanas llevaron al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) a reforzar las recomendaciones para prevenir incendios forestales y afectaciones asociadas a vientos fuertes en diferentes municipios del departamento.

El llamado está relacionado con la temporada de menos lluvias y la influencia del fenómeno de El Niño, en un contexto de mayores temperaturas y menor humedad en la vegetación, condiciones que pueden favorecer la propagación de incendios en áreas rurales y boscosas.

Ante el riesgo de vendavales, las autoridades también recomendaron adoptar medidas preventivas en viviendas y lugares donde haya elementos expuestos a fuertes corrientes de viento.

Más de 300 emergencias reportadas durante 2026

Los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres han reportado al Dagran 306 emergencias durante lo corrido del año. De ese total, 61 corresponden a incendios forestales y 46 a vendavales, según la Gobernación de Antioquia.

Entre julio y lo corrido de agosto se registraron 42 incendios forestales, principalmente en las subregiones de Oriente, Suroeste y Occidente. En ese mismo periodo fueron reportados cuatro vendavales en Ituango, Valdivia, Carepa y Anorí.

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La mayoría de los municipios ha atendido estas situaciones con sus capacidades locales, sin superar su capacidad de respuesta. El Dagran mantiene el acompañamiento mediante la articulación con los organismos operativos del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y, cuando es necesario, entrega kits de materiales a familias afectadas.

Recomendaciones para prevenir incendios

La Gobernación pidió evitar quemas de cualquier tipo y no arrojar colillas de cigarrillo ni otros elementos que puedan generar fuego. También recomendó proteger las zonas boscosas y reportar oportunamente cualquier conato a las autoridades.

Medidas ante posibles vendavales

Para reducir el riesgo de afectaciones por vientos fuertes, las autoridades recomendaron asegurar las cubiertas de las viviendas y los objetos que puedan desprenderse. También pidieron realizar mantenimiento preventivo de los árboles ubicados cerca de las viviendas.

El Dagran recomendó mantenerse informado mediante los canales oficiales para conocer las alertas y medidas preventivas durante esta temporada.