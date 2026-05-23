Resumen: Las autoridades mantienen el despliegue operativo en la subregión para dar con el paradero de los cabecillas prófugos, quienes habrían torturado y asesinado al periodista Mateo Pérez

¡El rostro cruel de la guerra! Menor de 17 años muere en combates en Briceño mientras los cabecillas de las disidencias huyen

Minuto30.com .- La compleja situación de orden público en el Norte de Antioquia dejó en evidencia la crudeza del reclutamiento forzado. En las últimas horas, el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó el fallecimiento de un menor de edad en medio de fuertes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Briceño.

El hecho generó profunda indignación, no solo por la pérdida de una vida joven en el conflicto, sino por la actitud cobarde de los líderes de la estructura criminal, quienes abandonaron al menor a su suerte para salvar sus propias vidas.

El contraste del combate: Un menor abatido y cabecillas en fuga

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario departamental entregó los detalles de este lamentable suceso y expuso cómo operan los altos mandos de este grupo armado ilegal frente a sus tropas reclutadas:

La víctima fatal: Se trata de un joven de apenas 17 años de edad, a quien los criminales le habían asignado el alias de ‘El Burro’. El menor fue abatido tras quedar en la primera línea de fuego durante la ofensiva militar.

La fuga de los reclutadores: Mientras el adolescente perdía la vida en el combate, sus reclutadores y jefes, alias ‘Chala’ (jefe de sicarios de alias ‘Calarcá’) y alias ‘Macho Viejo’, huyeron del lugar de los hechos.

Ruta de escape: Según reportes extraoficiales, ambos cabecillas escaparon heridos utilizando caballos y posteriormente motocicletas, dirigiéndose hacia la zona rural del corregimiento de Puerto Valdivia para evadir a la fuerza pública.

Fuerte crítica a la «Paz Total»

El gobernador Andrés Julián Rendón no ocultó su rechazo frente a la persistencia del reclutamiento infantil y lanzó un contundente dardo a las políticas del Gobierno Nacional, subrayando la hipocresía de los grupos armados que dicen tener voluntad de diálogo.

«Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total. Mientras el joven pone el cuerpo a las balas, sus reclutadores alias Chalá y Macho Viejo huyen», sentenció el mandatario antioqueño.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo en la subregión para dar con el paradero de los cabecillas prófugos y reiteran el llamado a las organizaciones de derechos humanos para visibilizar y condenar la instrumentalización de menores como «carne de cañón» por parte de estas estructuras ilegales.