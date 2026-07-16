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Resumen: La contaminación por residuos porcinos en la quebrada La Piedrahíta ha obligado a suspender en varias ocasiones el servicio de acueducto en Donmatías, afectando a cerca de 20.000 habitantes. Mientras Corantioquia adelanta investigaciones y procesos contra los presuntos responsables, las autoridades mantienen el monitoreo de la fuente hídrica para evitar nuevos vertimientos.

¡Alerta en Antioquia! Contaminación con residuos porcinos tiene en riesgo el agua de 20.000 personas

Las autoridades ambientales adelantan una investigación por la contaminación de la quebrada La Piedrahíta, principal fuente de abastecimiento del casco urbano de Donmatías, en el norte de Antioquia, luego de que se detectaran vertimientos de residuos porcinos que han comprometido la calidad del agua y provocado reiteradas interrupciones del servicio.

De acuerdo con la información entregada por Corantioquia, cerca de 20.000 habitantes dependen de esta fuente hídrica, la cual ha registrado presencia de porquinaza, situación que ha obligado a suspender la captación de agua en varias oportunidades para evitar riesgos sanitarios.

El acueducto ha sido suspendido en 16 ocasiones

Según informó Blu Radio, desde comienzos de este año el sistema de acueducto de Donmatías ha tenido que interrumpir el suministro en 16 ocasiones debido a los niveles de contaminación detectados en la quebrada.

Aunque el municipio cuenta con una planta de tratamiento, la empresa prestadora del servicio ha optado por detener temporalmente la operación cuando las condiciones del agua impiden garantizar un proceso adecuado de potabilización.

Las autoridades ambientales advirtieron que este tipo de residuos puede favorecer la presencia de bacterias coliformes, entre ellas Escherichia coli (E. coli), microorganismos que representan un riesgo para la salud cuando contaminan las fuentes de abastecimiento.

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La problemática también ha generado afectaciones en comunidades del municipio de Santa Rosa de Osos, que comparten la misma cuenca hídrica.

Corantioquia adelanta procesos contra los presuntos responsables

Como parte de las acciones para atender la emergencia ambiental, Corantioquia informó que impuso medidas preventivas de suspensión de vertimientos a más de diez usuarios ubicados en la cuenca abastecedora.

Además, la entidad avanza en la etapa administrativa del proceso sancionatorio ambiental, que incluye la notificación de los actos correspondientes y la formulación de cargos por presuntas infracciones a la normatividad ambiental.

De acuerdo con lo informado por la autoridad ambiental, en caso de comprobarse las responsabilidades, los implicados podrían enfrentar las sanciones previstas en la legislación ambiental vigente.

Continúa el seguimiento a la calidad del agua

Mientras avanzan las investigaciones, Corantioquia mantiene el monitoreo permanente sobre la quebrada La Piedrahíta y verifica el cumplimiento de las medidas adoptadas para evitar nuevos vertimientos.

Entretanto, la comunidad continúa a la espera de soluciones que permitan recuperar las condiciones de la fuente hídrica y garantizar la continuidad del servicio de acueducto, afectado de manera recurrente durante los últimos meses.