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Resumen: 17 hospitales públicos de Antioquia suspendieron los servicios ambulatorios para usuarios afiliados a Coosalud debido a una deuda cercana a los 300.000 millones de pesos. La medida fue tomada luego de que no se alcanzara un acuerdo de pago con la EPS, situación que ha generado dificultades para la compra de medicamentos, insumos y el cumplimiento de obligaciones con trabajadores y proveedores. Aunque las consultas externas y servicios programados permanecen suspendidos, los centros médicos mantienen habilitadas las áreas de urgencias y hospitalización.

¡Alerta en Antioquia! 17 hospitales suspenden servicios a usuarios de Coosalud por millonaria deuda

La crisis financiera que enfrenta parte de la red pública de salud en Antioquia llevó a 17 hospitales del departamento a suspender los servicios ambulatorios para afiliados de la EPS Coosalud, debido a una deuda cercana a los 300.000 millones de pesos.

La decisión fue anunciada por los gerentes de las instituciones después de una reunión con representantes de la EPS, en la que no se logró concretar un acuerdo para solucionar los pagos pendientes. La medida afecta a cientos de miles de usuarios en Antioquia, quienes deberán esperar la normalización de la situación para acceder nuevamente a consultas externas y otros servicios programados.

Los hospitales señalaron que el retraso en los recursos ha generado dificultades para mantener su operación, especialmente en la compra de medicamentos e insumos, además del cumplimiento de pagos a trabajadores, contratistas y proveedores.

¿Por qué se suspendieron los servicios?

Según los directivos hospitalarios, la decisión responde a la cartera pendiente que Coosalud mantiene con las instituciones públicas de salud del departamento.

Carlos Londoño, gerente del hospital de Támesis, explicó que el panorama financiero de los centros asistenciales es complejo debido a la falta de claridad sobre cuándo se realizarán los pagos pendientes.

“El panorama es complejo, no sabemos cuándo nos terminan de pagar la cartera del mes de julio”, señaló el directivo.

Además, indicó que en su municipio cerca de 7.800 afiliados a la EPS se verán afectados por la suspensión de los servicios ambulatorios.

“No podemos continuar prestando servicios sin medicamentos, sin insumos y sin pagarles a nuestros contratistas, empleados y proveedores que a diario tienen que prestar su servicio a esta comunidad”, agregó.

Los hospitales informaron que durante julio algunos centros recibieron solo una parte de los recursos esperados, mientras que otros no obtuvieron desembolsos por parte de la EPS.

Municipios afectados por la medida

La suspensión se aplica en instituciones ubicadas en diferentes subregiones de Antioquia, entre ellas Bajo Cauca, Urabá, Suroeste, Nordeste y Occidente.

Los municipios donde se encuentran los hospitales que adoptaron la medida son Abejorral, Peque, El Bagre, Tarazá, Cáceres, Giraldo, Zaragoza, Jericó, Armenia, Hispania, Uramita, Valdivia, Nechí, Anorí, Angostura, Nariño y Támesis.

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La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia (AESA) indicó que los servicios ambulatorios permanecerán suspendidos hasta que Coosalud realice los pagos correspondientes y estos sean reflejados en las cuentas de las instituciones.

“Los hospitales mantendrán cerrados los servicios ambulatorios hasta que Coosalud consigne en las cuentas bancarias los recursos correspondientes a la cápita y al evento del mes de julio. Una vez los pagos se vean reflejados, los servicios serán restablecidos de manera inmediata”, afirmó Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA.

Urgencias y hospitalización seguirán funcionando

Aunque la medida afecta consultas externas y atenciones programadas, los hospitales aclararon que los servicios de urgencias y hospitalización continuarán disponibles para garantizar la atención de pacientes que requieren manejo prioritario.

La red hospitalaria señaló que el restablecimiento de los servicios suspendidos dependerá de la llegada y verificación de los recursos adeudados.

La situación mantiene en alerta al sector salud

La problemática de Coosalud se suma a las dificultades financieras que han enfrentado varias EPS en el país. En mayo, la Contraloría General de la República alertó sobre incumplimientos en indicadores financieros y jurídicos de entidades como Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS.

Mientras continúan las conversaciones entre la EPS y los hospitales, las instituciones de Antioquia mantienen la solicitud de recibir los recursos pendientes para garantizar la continuidad de la atención ambulatoria a los usuarios afiliados.