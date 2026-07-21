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Resumen: El vehículo en el que se movilizaban los cabildantes sufrió un aparatoso siniestro vial en el tramo hacia Cañasgordas. Todos sobrevivieron y reciben atención médica, siendo uno de ellos el más afectado.

Accidente en la vía Urabá-Medellín dejó cuatro concejales de Santa Fe de Antioquia heridos

Minuto30.com .- Las alarmas de los equipos de emergencia se encendieron tras reportarse un grave accidente de tránsito en la troncal que comunica a la subregión del Urabá con la ciudad de Medellín. Los involucrados directos en el siniestro son cuatro concejales en ejercicio del municipio de Santa Fe de Antioquia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente vial tuvo lugar específicamente en el sinuoso tramo que conecta a Santa Fe de Antioquia con el municipio de Cañasgordas.

Estado de salud de los cabildantes

Los equipos de socorro y atención prehospitalaria que llegaron al lugar del accidente confirmaron que, afortunadamente, los cuatro funcionarios sobrevivieron al impacto. Todos fueron trasladados de inmediato a centros médicos para su respectiva valoración.

Los concejales que se movilizaban en el vehículo son:

Felipe Higuita: Según los reportes médicos iniciales, fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración durante el choque y se encuentra bajo estricta observación médica.

Álvaro Rivera: Recibió atención médica por contusiones derivadas del siniestro.

Diego Alejandro: Fue valorado por los galenos y se recupera del impacto.

Daisy Cartagena: La cabildante también sobrevivió al choque y recibió atención oportuna.

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron este siniestro en una de las vías más transitadas del occidente antioqueño.