    ¡Alerta en 13 municipios de Antioquia! Gobernación despliega ayudas y maquinaria por las fuertes lluvias

    Las emergencias se concentran principalmente en la subregión de Urabá, donde ya se distribuye ayuda humanitaria.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fotos: @ObrasAntioquia / Captura de video
    Resumen: Las fuertes lluvias han provocado emergencias en 13 municipios de Antioquia, once de ellos en Urabá, donde se reportan afectaciones en comunidades, vías e infraestructura. La Gobernación desplegó ayuda humanitaria y maquinaria para atender a las familias damnificadas, mientras el Dagran y otros organismos mantienen monitoreo y atención permanente ante la continuidad de la temporada invernal.

    La temporada de lluvias sigue generando emergencias en Antioquia. De acuerdo con la Gobernación, trece municipios reportaron afectaciones durante el fin de semana, once de ellos ubicados en la subregión de Urabá, donde las precipitaciones han provocado inundaciones, daños en vías y afectaciones a comunidades urbanas y rurales.

    Ante la magnitud de la situación, el gobernador anunció la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, con el fin de coordinar acciones y evaluar la respuesta institucional frente a las emergencias registradas en el departamento.

    Desde el Gobierno departamental se informó que ya se encuentra en marcha la entrega de ayuda humanitaria en Urabá, una de las zonas más impactadas por las lluvias. Además, se desplegó maquinaria amarilla en distintos puntos del territorio para atender deslizamientos, afectaciones viales y problemas de acceso.

    Según el reporte oficial, la maquinaria está operando en los municipios de Mutatá, Carepa, Turbo, Necoclí y Arboletes, en el sector de Las Changas. También se realizan trabajos en zonas rurales de Betulia (Urrao y Miranda), Venecia (La Mina), Frontino (Botón), Amalfi (sector Mango), San Roque (San Rafael) y Argelia (La Quiebra), donde se han presentado afectaciones por el aumento de las lluvias.

    El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y la Empresa de Obras Públicas del departamento mantienen todas sus capacidades técnicas y operativas disponibles para responder a las emergencias, priorizando las zonas con mayor número de familias afectadas.

    En San Juan de Urabá, uno de los municipios más golpeados, ya se inició la recepción de ayudas humanitarias. Carlos Villallego Bello, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y coordinador municipal de gestión del riesgo, confirmó la llegada de kits familiares, de alimentación y de aseo, incluidos insumos para niños.

    “Estamos recibiendo las ayudas entregadas por el Dagran y la Gobernación de Antioquia. Tenemos una gran parte de la población afectada y estas ayudas serán almacenadas para su inmediata distribución en los sectores donde se encuentran las personas damnificadas”, señaló el funcionario, quien agradeció el apoyo institucional recibido.

    Las autoridades departamentales reiteraron que el monitoreo continúa de manera permanente y que las acciones de atención se mantendrán mientras persistan las condiciones climáticas adversas en el territorio antioqueño.


