Resumen: Sara Uribe alertó que personas están usando su identidad para contactar a terceros y pedir dinero o proponer negocios falsos. Aclaró que no realiza este tipo de gestiones por canales no oficiales y pidió a sus seguidores y marcas verificar la autenticidad de los perfiles para evitar caer en estafas.

¡Alerta de estafa! Sara Uribe denuncia que están usando su nombre para pedir dinero

La presentadora y empresaria Sara Uribe encendió las alertas entre sus seguidores tras denunciar que está siendo víctima de suplantación de identidad, una situación que, según explicó, ya estaría siendo utilizada para intentar engañar a terceros.

A través de sus redes sociales, la también exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un mensaje en el que advierte que personas desconocidas están usando su nombre, imagen e incluso datos personales para contactar a otras personas con fines fraudulentos.

“A través del presente comunicado, quiero informar a mi comunidad, seguidores, marcas y al público en general que estoy siendo víctima de suplantación de identidad en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp. Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre, imagen y datos personales para contactar a terceros de manera fraudulenta, con el propósito de solicitar dinero o proponer negocios de publicidad que no tienen ningún vínculo conmigo ni con mi equipo de trabajo”, expresó la presentadora.

Según detalló, los responsables estarían utilizando canales como WhatsApp y otros medios no oficiales para hacerse pasar por ella, lo que podría generar confusión, especialmente entre marcas o personas interesadas en establecer algún tipo de vínculo comercial.

Aclara cómo opera realmente

Ante el riesgo de que alguien pueda caer en este tipo de engaño, Uribe fue enfática en explicar que no utiliza números desconocidos ni aplicaciones de mensajería directa para gestionar acuerdos o solicitar dinero.

“Es importante informarle a toda mi comunidad y marcas que no me contacto por WhatsApp ni por teléfonos desconocidos para pedir dinero ni para ofrecer pautas publicitarias y mucho menos acordar visitas o reuniones. Cualquier mensaje con ese contenido proviene de un perfil falso y constituye una conducta fraudulenta”, señaló.

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Además, precisó cuáles son sus únicos canales oficiales en redes sociales, insistiendo en que cualquier otro perfil debe ser considerado falso. “Cualquier perfil diferente a los mencionados deberá ser considerado apócrifo. Toda gestión comercial, pauta publicitaria o contacto profesional se tramita exclusivamente a través de mis canales oficiales”, agregó.

Preocupación por el alcance del engaño

La presentadora también manifestó su inquietud por el impacto que este tipo de prácticas puede tener, teniendo en cuenta que su imagen pública puede generar confianza en quienes reciben los mensajes.

“Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre, imagen y datos personales para contactar a terceros de manera fraudulenta”, reiteró, haciendo énfasis en que el objetivo de estos contactos sería solicitar dinero o concretar negocios inexistentes.

Frente a este panorama, hizo un llamado directo tanto a sus seguidores como a las marcas para que extremen precauciones, verifiquen siempre la autenticidad de los perfiles y reporten cualquier situación sospechosa.

Finalmente, insistió en que cualquier tipo de comunicación oficial o acuerdo profesional se realiza únicamente a través de sus cuentas verificadas, invitando a no compartir información personal ni realizar pagos ante solicitudes dudosas que puedan derivar en estafas.