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Resumen: Claudia Bahamón sufrió una fractura en la nariz durante las grabaciones de MasterChef Celebrity en Cartagena, luego de un accidente mientras nadaba en una piscina. La presentadora contó lo ocurrido en redes sociales y explicó con humor cómo se produjo el golpe. Aunque la lesión fue confirmada por médicos, aseguró que continuó con sus compromisos laborales mientras avanza su recuperación.

¡Frenó con la nariz! Claudia Bahamón sufrió una fractura en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity

La presentadora colombiana Claudia Bahamón vivió un inesperado accidente mientras participaba en las grabaciones del programa MasterChef Celebrity.

Lo que parecía un momento de descanso durante la jornada de trabajo terminó convirtiéndose en una visita médica, luego de sufrir un fuerte golpe en la nariz mientras nadaba en una piscina.

El hecho fue dado a conocer por la propia presentadora a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del estado de su rostro tras el incidente. En una de sus publicaciones explicó de forma directa lo ocurrido: “Amigos, cómo explicarles que me rompí la nariz nadando”.

Más adelante, Bahamón relató con humor cómo se produjo el accidente mientras disfrutaba del momento con parte del equipo y algunos participantes del programa. Según contó, la situación ocurrió en medio de una actividad recreativa dentro del lugar de grabación.

“Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina. ¡Y tas! Frené con la nariz”, escribió la presentadora, haciendo referencia al impacto que terminó provocándole la lesión.

El golpe y la evolución de la lesión

Tras el accidente, Claudia continuó inicialmente con sus actividades sin imaginar la magnitud del golpe. Sin embargo, al día siguiente notó inflamación y cambios visibles en la zona afectada, lo que llamó la atención de una persona cercana, quien le recomendó acudir a revisión médica antes de retomar las grabaciones.

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Durante la valoración, los especialistas confirmaron que la presentadora presentaba una fractura acompañada de una fisura en la nariz, lo que llevó a iniciar el tratamiento correspondiente para su recuperación.

Pese al diagnóstico, Bahamón decidió continuar con sus compromisos laborales en el rodaje del programa en la costa Caribe, manteniendo su agenda activa mientras avanzaba el proceso médico.

Entre la recuperación y el trabajo

La presentadora también agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso y destacó la importancia de haber sido atendida a tiempo. En sus redes sociales mostró que, aunque el incidente fue aparatoso, pudo seguir adelante con su trabajo.

El accidente ocurrió en medio de las grabaciones de la nueva temporada del reality, donde la presentadora comparte con los participantes y el equipo de producción en diferentes escenarios del país.

Aunque el golpe generó preocupación entre sus seguidores, la propia Bahamón ha mantenido un tono tranquilo frente a lo sucedido, asegurando que continúa con sus actividades profesionales mientras avanza en su recuperación.

El caso quedó como una anécdota dentro de la grabación del programa, que sigue desarrollándose en Cartagena con el equipo completo de producción.