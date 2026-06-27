Resumen: La CAR declaró a Mochuelo Alto y Bajo como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I, la categoría más alta por mala calidad del aire en Bogotá. La decisión, basada en varios años de monitoreo, establece medidas de control por hasta 10 años para reducir emisiones contaminantes y mitigar el impacto en la salud de las comunidades del sector.

¡Alerta ambiental! Mochuelo fue declarado como la zona con peor calidad del aire en Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tomó una de las decisiones ambientales más importantes de los últimos años para el sur de Bogotá al declarar los sectores de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, como Área Fuente de Contaminación Atmosférica Clase I, la categoría que corresponde al nivel más alto de contaminación del aire.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 191 de junio de 2026 y estará vigente durante los próximos diez años, aunque podrá levantarse antes si una futura evaluación demuestra una reducción sostenida en las concentraciones de contaminantes que permita reclasificar la zona.

La decisión fue adoptada luego de un seguimiento técnico realizado por la autoridad ambiental, que analizó el comportamiento de la calidad del aire durante varios años y encontró que este sector ha presentado episodios recurrentes de contaminación atmosférica, con un deterioro especialmente marcado entre 2024 y 2025.

A ese panorama se suman dos alertas preventivas emitidas durante 2026 por altas concentraciones de material particulado PM2.5, registradas por la estación de monitoreo Bogotá Rural Mochuelo.

Este tipo de partículas representa uno de los principales riesgos para la salud, ya que por su tamaño microscópico pueden ingresar profundamente al sistema respiratorio tanto de personas como de animales, aumentando la posibilidad de afectaciones respiratorias y otros problemas asociados a la exposición prolongada.

Las actividades industriales están entre las principales fuentes de emisión

Como parte de la evaluación técnica, la CAR identificó que en esta zona se concentran diversas actividades industriales que generan emisiones contaminantes.

Entre ellas figuran la minería de arcilla y la producción de materiales para la construcción, procesos desarrollados por industrias como ladrilleras, cementeras, asfalteras y fundidoras, consideradas las principales fuentes de material particulado presentes en el sector.

Según explicó la autoridad ambiental, un Área Fuente corresponde a un territorio donde existe una concentración importante de actividades que producen emisiones atmosféricas. En el caso de Mochuelo, la clasificación en Clase I significa que los niveles de contaminación han superado la norma anual en más del 75 % de los registros evaluados, situación que obliga a implementar medidas especiales de control y reducción de emisiones.

Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, explicó que la determinación se sustentó en la información recopilada durante los últimos nueve años.

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«Para tomar una decisión como esta, en la CAR Cundinamarca tuvimos en cuenta los análisis de calidad del aire de los últimos nueve años, que evidencian niveles persistentemente elevados de PM2.5, y con picos marcados en los años 2022, 2024, 2025 y lo corrido de 2026, lo que refleja una condición sostenida de deterioro ambiental, que nos obligó a tomar esta decisión», afirmó el funcionario.

Habrá nuevas restricciones y un plan obligatorio para reducir la contaminación

Con la declaratoria entrarán en vigor varias medidas destinadas a disminuir las emisiones contaminantes en la zona.

Entre ellas se encuentra la suspensión del establecimiento de nuevas fuentes de emisión atmosférica, restricciones para otorgar nuevos permisos relacionados con emisiones al aire, la prohibición de realizar quemas abiertas o controladas y limitaciones para ampliar la capacidad de producción de las industrias que actualmente operan en el sector.

La autoridad ambiental también anunció que reforzará las labores de seguimiento, inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

Adicionalmente, las entidades territoriales y los actores industriales tendrán un plazo máximo de seis meses para elaborar un plan de acción que incluya metas anuales de reducción de material particulado, estrategias de reconversión tecnológica, fortalecimiento del monitoreo de emisiones, acciones para controlar el polvo generado en vías sin pavimentar y un componente específico de seguimiento a los efectos sobre la salud pública.

Sobre el alcance de estas decisiones, Gutiérrez señaló:

«Estas medidas buscan contener y reducir progresivamente los niveles de contaminación, para proteger la salud pública y la calidad de vida de las comunidades del área de influencia y constituye una herramienta fundamental para la gestión ambiental del territorio».

La resolución expedida por la CAR establece que la declaratoria permanecerá vigente durante diez años o hasta que un nuevo análisis técnico determine que las condiciones ambientales permiten reclasificar el área, conforme a lo previsto en el Decreto 1076 de 2015.