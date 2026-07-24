Nuevo atentado con granadas deja un policía gravemente herido en el Cesar

Resumen: Un atentado en Pelaya, Cesar, dejó un policía gravemente herido y un civil lesionado. Las autoridades reforzaron la seguridad y convocaron un consejo extraordinario.

Un atentado en Pelaya, municipio del sur del Cesar, dejó como saldo un policía gravemente herido y un civil lesionado luego de que la estación de Policía fuera atacada con granadas durante la mañana de este viernes. El hecho se convierte en el tercer ataque contra la Fuerza Pública registrado esta semana en esa zona del departamento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el uniformado sufrió heridas por esquirlas de granada en la cabeza y fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde permanece bajo atención médica debido a un trauma craneoencefálico.

En el mismo hecho también resultó herido un motociclista que transitaba por el sector al momento de la explosión.

Tras lo ocurrido, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, rechazó el atentado y anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad en Pelaya, con la participación del alcalde del municipio, el secretario de Gobierno departamental, la Policía y el Ejército, con el propósito de definir medidas para reforzar la seguridad y proteger a la población.

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Como parte de las acciones adoptadas, la Policía del Cesar ordenó extremar las medidas de seguridad en todas las estaciones del departamento, mientras el Gobierno Nacional envió refuerzos de pie de fuerza para apoyar las operaciones en la zona.

El ataque ocurre un día después de que cinco policías resultaran heridos en un atentado con explosivos y ráfagas de fusil contra la subestación de Policía del corregimiento de El Burro, en jurisdicción de Pailitas. Horas más tarde, una patrulla del Ejército también fue atacada en el municipio de González, donde un soldado resultó lesionado.

Según el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, estos hechos estarían relacionados con la presión que ejercen las autoridades sobre los grupos armados ilegales en el sur del departamento para combatir actividades como el contrabando de hidrocarburos y el narcotráfico.

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