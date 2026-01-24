Alejandro Restrepo confirmó los convocados del DIM para buscar su primer triunfo ante Deportivo Cali este sábado en el estadio Palmaseca. Foto: DIM

Resumen: El director técnico Alejandro Restrepo definió la lista de convocados del Independiente Medellín para enfrentar al Deportivo Cali este sábado 24 de enero a las 6:20 p. m. en Palmaseca. Tras debutar con una derrota ante el Deportivo Pasto, el estratega antioqueño viaja con una nómina que incluye figuras como Salvador Ichazo, Didier Moreno, Yony González y Francisco Fydriszewski, con el firme objetivo de sumar sus primeros tres puntos de la temporada 2026

¡Los viajeros poderosos a Cali! Alejandro Restrepo confirmó los convocados del DIM

Alejandro Restrepo, técnico del DIM, confirmó el grupo de viajeros que tendrá disponibles para enfrentar al Deportivo Cali.

El estratega, con los elegidos, buscará sus primeros tres puntos en la temporada del 2026, tras su derrota, en el debut, frente al Deportivo Pasto.

A Cali viajaron Salvador Ichazo, Éder Chaux, Kevin Mantilla, José Ortíz, Daniel Londoño, Leyser Chaverra y Esneyder Mena.

Igualmente, están reservados para el compromiso Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrío y Alexis Serna.

A la Sultana del Valle, volaron también Halam Loboa, Juan Viveros, Malcom Palacios, Jhon Montaño y Géronimo Mancilla.

Finalmente, la nómina de jugadores convocados la integran Diego Moreno, Enzo Larrosa, Yony González, Francisco Fydriszewski.

El partido se disputará este sábado, 24 de enero, desde las 6:20 de la tarde en el estadio de Palmaseca.

