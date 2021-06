Alejandro Osorio, es el ganador de la primera etapa de la Vuelta Nacional de Ciclismo en Bello

Alejandro Osorio, corredor del equipo Avinal Carmen de Viboral, fue el ganador de la la primera etapa de la Vuelta Nacional de Ciclismo Marco Fidel Suárez iniciada hoy, 29 de junio en Bello, Antioquia.

Osorio, se convierte en el primer líder de esta edición 25 de la competencia ciclística y merecedor de la camiseta de la Regularidad. El ciclista expresó que está “muy contento de haber ganado el día de hoy y esta carrera hace parte de la preparación que estoy adelantando para seguir corriendo en Europa”.

Declaraciones de Alejandro Osorio

El ciclista acumuló un tiempo de un minuto 39 segundos y 14 centésimas: en la contrarreloj de 1.5 kilómetros, superando por 6 centésimas a Carlos Ospina de CM Conalgo, mientras que Anderson Arboleda, corredor al servicio de EPM Scott Sub 23 se ubicó en la tercera plaza en el inicio de la carrera a dos segundos.

El público que se congregó a lo largo de la competencia pudo presenciar el esfuerzo de los 80 deportistas en representación de 10 equipos que tomaron la partida, en un circuito prácticamente plano pero que los exigió por algunos de los giros y lo estrecho del recorrido.

Los 10 primeros lugares de la clasificación

1. Alejandro Osorio (Avinal Carmen de Viboral) 00:01:39-14

2. Carlos Ospina (CM Colnago) 00:01:39-20

3. Anderson Arboleda (EPS Scott Sub) 23 00:01:41-37

4.Juan Diego Hoyos (CM Conalgo) 00:01:42-10

5. Juan Manuel Barnoza (Legalagro Atlila Seg Enjoy) 00:01:42-62

6. Chrystiam Carmona (EPM Scott Sub) 23 00:01:42-80

7. Alexander Gil (Idea Indeportes Antioquia) 00:01:43-37

8. Juan Esteban (Martínez CM Colnago) 00:01:43-54

9. Santiago Ramírez (Sistecrédito GW) 00:01:43-72

10. Diego Ochoa (EPM Scott Sub 23) 00:01:44-19

Dato: Mañana miércoles, 30 de junio, a partir de las 9 de la mañana se corre la segunda etapa de la vuelta con un recorrido de 130 kilómetros que parte desde el Estadio Tulio Ospina en Bello, cogiendo la Avenida 43 y empalmando con la Autopista Norte hacia la Glorieta de Niquía y tomando la Autopista Norte, recorriendo territorios de Copacabana, Girardota, Barbosa, en el área metropolitana, y emprendiendo carrera hacia el municipio de Amalfi, donde finalizará el recorrido.

🤩 Celebramos el triunfo de Alejandro Osorio, ciclista carmelitano ganador de esta etapa inicial de la 25° Vuelta Marco Fidel Suárez.#VueltaMarcoFidelSuárez#PorElBelloQueQueremos pic.twitter.com/xyrWu4msFk — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) June 29, 2021

