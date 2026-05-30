Resumen: Alejandro Estrada ganó La Casa de los Famosos Colombia con el 63,87 % de los votos y se llevó el premio de 400 millones de pesos.

Alejandro Estrada arrasó en la final y se llevó los $400 millones de La Casa de los Famosos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia llegó a su fin luego de más de 100 días de convivencia, estrategias, desafíos y votaciones del público. El actor Alejandro Estrada se convirtió en el gran ganador del reality del Canal RCN tras obtener la mayoría de los votos en la gala final.

Con un respaldo del 63,87 % de la votación, Alejandro Estrada superó ampliamente a los demás finalistas y se quedó con el premio principal de $400 millones de pesos.

El segundo lugar fue para el creador de contenido Juanda Caribe, quien obtuvo el 28,11 % de los votos.

La final también contó con la participación de Valentino Lázaro, que alcanzó el 4,29 %, y del deportista Esteban Bernal, conocido como “Tebi”, quien recibió el 3,73 % de apoyo por parte de los televidentes.

Tras conocerse los resultados, Alejandro Estrada fue el encargado de apagar las luces de la casa, un acto simbólico que marca el cierre oficial de cada temporada del programa.

Durante esta edición, los participantes permanecieron aislados del mundo exterior mientras eran observados por cámaras y micrófonos instalados en todos los espacios de la residencia. El formato combina convivencia, pruebas de competencia, nominaciones y votaciones populares para definir quién permanece en el juego.

Lea también: Aliste impermeable: lluvias podrían marcar la jornada electoral en el Valle de Aburrá

La conformación de la final también marcó un hecho particular dentro de la versión colombiana del reality, ya que por primera vez estuvo integrada únicamente por hombres.

En la recta final, los concursantes realizaron campañas para conseguir el apoyo de los espectadores. Además, varios exparticipantes regresaron temporalmente al programa para respaldar a sus favoritos como jefes de campaña.

Con la victoria de Alejandro Estrada, concluye una de las temporadas más comentadas del programa, que durante meses mantuvo la atención de miles de seguidores en todo el país.

Más noticias de Entretenimiento