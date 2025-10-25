Fuerte granizada dejó daños en cultivos y viviendas rurales en Guarne

Resumen: La Alcaldía de Guarne evalúa los daños ocasionados por una fuerte granizada en la zona rural, que afectó cultivos y viviendas en la vereda La Mejía, sector Los Rúa.

El pasado 24 de octubre, una fuerte granizada sorprendió a los habitantes del municipio de Guarne, en el oriente antioqueño, dejando afectaciones en cultivos y algunas viviendas de la zona rural, especialmente en la UPR Yolombal, vereda La Mejía, sector Los Rúa.

El alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, informó que ya se adelantan las evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y coordinar la entrega de ayudas a través de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente.

“Estamos muy atentos para poder apoyar a las familias afectadas y dar una ayuda significativa. Son hechos de la naturaleza, pero gracias a Dios no tenemos afectaciones graves como en otras zonas del país”, expresó el mandatario local.

Las autoridades municipales realizan recorridos por los diferentes sectores para consolidar un informe general de las pérdidas ocasionadas por la granizada, con el fin de iniciar las intervenciones y acompañamientos a las familias afectadas.

El alcalde recordó que el año anterior esta misma zona también resultó impactada por las fuertes lluvias, con pérdidas en cultivos y afectaciones a los agricultores locales.

