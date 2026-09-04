Alcaldía de Medellín lamenta la muerte del ciudadano argentino Pablo Carrizo

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Resumen: La administración distrital confirmó que el consultor extranjero abandonó la capital antioqueña el pasado 18 de agosto tras hospedarse en El Poblado, perdiendo la vida posteriormente en un accidente en el departamento de Córdoba.

Minuto30.com .- Tras la confirmación del trágico desenlace de Pablo Emilio Carrizo, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado oficial para lamentar públicamente el fallecimiento del ciudadano argentino y esclarecer sus últimos movimientos antes del siniestro que le costó la vida.

De acuerdo con la información entregada por la administración municipal, el consultor gastronómico mantuvo un estrecho vínculo con la capital antioqueña durante su tiempo de residencia en el país.

El reporte oficial detalla que Carrizo se encontraba hospedado en un hotel del sector de El Poblado y, el pasado 18 de agosto, salió de la ciudad emprendiendo un viaje que culminó en un fatal accidente en el departamento de Córdoba.

Con este pronunciamiento, la Alcaldía aclara que, si bien el rastro del extranjero se perdió tras su salida de Medellín, el lamentable accidente ocurrió fuera de la jurisdicción antioqueña.

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Finalmente, la administración distrital envió un sentido mensaje de duelo al círculo más cercano del consultor, quienes habían liderado su búsqueda durante las últimas semanas. «Extendemos nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y acompañamiento a su hija, exesposa, familiares y seres queridos en este difícil momento», concluyó el comunicado oficial.

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