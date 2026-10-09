La Alcaldía de Medellín atiende inundaciones, deslizamientos y caída de árboles tras fuertes lluvias

Resumen: El Sistema de Emergencias 123 recibió 420 llamadas, mientras que los organismos de socorro atendieron 10 casos de caída de árboles

La Alcaldía de Medellín, a través del DAGRD, Bomberos Medellín, EPM y los equipos sociales del Distrito, coordina la atención de las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias de este viernes 9 de octubre.

El Sistema de Emergencias 123 recibió 420 llamadas, mientras que los organismos de socorro atendieron 10 casos de caída de árboles, 4 incidentes relacionados con deterioro estructural y techos e inundaciones puntuales en vías públicas. Hasta el momento, se reporta el rescate de un hombre de 62 años en la quebrada La Iguaná, quien está estable y fue trasladado a la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires para recibir atención médica.

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Una de las situaciones prioritarias se presenta en la parte baja de la cuenca de la quebrada La Iguaná, donde habitantes realizaron una autoevacuación preventiva hacia una zona segura tras la activación de la alarma comunitaria. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, junto a equipos técnicos y sociales del Distrito, permanecen en el sector para evaluar las condiciones y verificar las afectaciones por inundaciones.

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En Guayabal, cerca del parque Cristo Rey y la calle 2 Sur, los organismos de respuesta atienden la caída de árboles y postes, mientras EPM adelanta labores para restablecer el servicio de energía. También se reportan deslizamientos sobre vías públicas en la parte alta del corregimiento Altavista. Además, los equipos avanzan en la recuperación de la movilidad y ya habilitaron el paso en la glorieta de Monterrey y en la avenida 80 con la loma de Los Bernal.

El Distrito mantiene el monitoreo de las zonas de riesgo mediante la red de sensores del SIATA y la coordinación entre el DAGRD, Bomberos Medellín y los equipos técnicos y sociales. Las autoridades continúan evaluando las condiciones en la cuenca de La Iguaná, los corregimientos y otros sectores afectados para responder oportunamente a nuevos incidentes y acompañar a las familias.