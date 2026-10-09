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Habilitan paso vehicular en la avenida Guayabal tras intensas labores de despeje por emergencias de lluvias en Medellín

El mandatario reiteró que la administración mantiene la presencia institucional en las comunas afectadas

Publicado por: SoloDuque

Habilitan paso vehicular en la avenida Guayabal tras intensas labores de despeje por emergencias de lluvias en Medellín

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la reapertura de la avenida Guayabal a la altura de la calle 2 Sur, en sentido occidental, luego de remover los árboles y postes caídos por el vendaval de este viernes.

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Minuto30.com .- Avanza la recuperación de la movilidad en el sur de Medellín tras las emergencias ocasionadas por las fuertes precipitaciones y vendavales de la tarde de este viernes 9 de octubre. El alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez confirmó que los equipos de respuesta lograron rehabilitar el paso vehicular en la avenida Guayabal, a la altura de la calle 2 Sur, en sentido occidental.

abren guayabal

El tramo vial había registrado el colapso de árboles de gran tamaño y postes de energía, lo que obligó a una rápida intervención de unidades de Bomberos Medellín y cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para remover el material vegetal y restablecer la infraestructura eléctrica.

Avance en la movilidad e intervención de puntos críticos

Con la habilitación de este corredor en sentido oriente-occidente sobre la calle 2 Sur, se alivia paulatinamente el represamiento vehicular que afectó al sector de Guayabal durante las horas pico de la tarde y noche.

Las autoridades distritales informaron sobre el estado de la atención operativa:

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  • Reapertura vial: Paso vehicular restaurado en la avenida Guayabal con calle 2 Sur (sentido occidental).

  • Avanza el restablecimiento de servicios: Equipos técnicos de EPM continúan trabajando en los circuitos afectados para normalizar el fluido eléctrico en los barrios aledaños.

  • Monitoreo en territorio: Los equipos de la Alcaldía de Medellín, el DAGRD y organismos de socorro permanecen desplegados en los diferentes frentes críticos de la ciudad para garantizar el retorno a la normalidad y la protección de las comunidades afectadas.

El mandatario reiteró que la administración mantiene la presencia institucional en las comunas afectadas hasta que se supere la contingencia y solicitó a la ciudadanía reportar cualquier eventualidad o riesgo estructural a través de la línea 123.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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