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Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la reapertura de la avenida Guayabal a la altura de la calle 2 Sur, en sentido occidental, luego de remover los árboles y postes caídos por el vendaval de este viernes.

Habilitan paso vehicular en la avenida Guayabal tras intensas labores de despeje por emergencias de lluvias en Medellín

Minuto30.com .- Avanza la recuperación de la movilidad en el sur de Medellín tras las emergencias ocasionadas por las fuertes precipitaciones y vendavales de la tarde de este viernes 9 de octubre. El alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez confirmó que los equipos de respuesta lograron rehabilitar el paso vehicular en la avenida Guayabal, a la altura de la calle 2 Sur, en sentido occidental.

El tramo vial había registrado el colapso de árboles de gran tamaño y postes de energía, lo que obligó a una rápida intervención de unidades de Bomberos Medellín y cuadrillas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para remover el material vegetal y restablecer la infraestructura eléctrica.

Avance en la movilidad e intervención de puntos críticos

Con la habilitación de este corredor en sentido oriente-occidente sobre la calle 2 Sur, se alivia paulatinamente el represamiento vehicular que afectó al sector de Guayabal durante las horas pico de la tarde y noche.

Las autoridades distritales informaron sobre el estado de la atención operativa:

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Reapertura vial: Paso vehicular restaurado en la avenida Guayabal con calle 2 Sur (sentido occidental).

Avanza el restablecimiento de servicios: Equipos técnicos de EPM continúan trabajando en los circuitos afectados para normalizar el fluido eléctrico en los barrios aledaños.

Monitoreo en territorio: Los equipos de la Alcaldía de Medellín, el DAGRD y organismos de socorro permanecen desplegados en los diferentes frentes críticos de la ciudad para garantizar el retorno a la normalidad y la protección de las comunidades afectadas.

El mandatario reiteró que la administración mantiene la presencia institucional en las comunas afectadas hasta que se supere la contingencia y solicitó a la ciudadanía reportar cualquier eventualidad o riesgo estructural a través de la línea 123.