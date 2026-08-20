Resumen: Por respeto a la familia, al debido proceso y a las investigaciones en curso, serán los organismos competentes de establecer las causas.

Niño de 10 años murió de manera accidental en el Parque de las Aguas: Comunicado

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá lamenta profundamente el fallecimiento de un menor de edad, ocurrido en la tarde de este jueves en el Parque Metropolitano de las Aguas, en el municipio de Barbosa. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil.

Desde el momento en que se presentó la emergencia se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, articulando la respuesta con los organismos de socorro, personal de salud y las autoridades competentes.

La entidad ha dispuesto apoyo humano, psicológico y logístico para la familia, y continuará brindando el acompañamiento que sea requerido. Las autoridades adelantan las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Por respeto a la familia, al debido proceso y a las investigaciones en curso, serán los organismos competentes de establecer las causas.

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El Área Metropolitana está brindando toda la colaboración requerida, poniendo a disposición la información y los elementos necesarios para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

Hacemos un llamado respetuoso a la ciudadanía a actuar con sensibilidad y responsabilidad, evitando la difusión de versiones no confirmadas oficialmente y a respetar el dolor que atraviesa la familia en este momento. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de los visitantes de nuestros parques y nuestra plena disposición para colaborar con las autoridades. A la familia y seres queridos del menor, nuestras más sentidas condolencias.