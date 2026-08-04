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Resumen: Alcaldes de las principales ciudades respaldaron la estrategia de seguridad urbana del Gobierno de Abelardo De la Espriella y plantearon cinco prioridades.

Alcaldes respaldan estrategia de seguridad urbana de Abelardo De la Espriella

Los alcaldes de las principales ciudades del país manifestaron su respaldo a la estrategia de seguridad urbana presentada por el presidente electo Abelardo De la Espriella durante la primera Cumbre de Seguridad realizada en Barranquilla.

El encuentro reunió a mandatarios de nueve ciudades priorizadas, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales para enfrentar la criminalidad.

En la reunión participaron los alcaldes de Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha, además de representantes del Gobierno Nacional.

Al finalizar la jornada, los mandatarios señalaron que la principal preocupación de los ciudadanos es recuperar la tranquilidad y disminuir delitos como la extorsión, el hurto y los homicidios.

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Uno de los principales anuncios fue la creación de bloques especializados de seguridad urbana, integrados por policías con dedicación exclusiva para combatir organizaciones criminales y delitos de alto impacto.

Los alcaldes expresaron su disposición para aportar apoyo logístico y operativo a esta estrategia, que contará con la participación de los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, además de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Durante la cumbre también se planteó la importancia de que la estrategia sea liderada directamente desde la Presidencia de la República. Los mandatarios consideraron que un seguimiento permanente desde el Gobierno Nacional permitirá una mejor coordinación institucional y facilitará la obtención de resultados en el corto plazo.

Otra de las conclusiones fue la necesidad de diseñar acciones diferenciadas para cada territorio, teniendo en cuenta que las dinámicas criminales varían entre las ciudades. Asimismo, solicitaron fortalecer la articulación entre la Nación y las administraciones locales para optimizar las capacidades de respuesta frente a las estructuras delincuenciales.

Finalmente, los alcaldes coincidieron en que el objetivo principal debe ser recuperar la confianza ciudadana y garantizar condiciones que permitan a la población vivir con mayor tranquilidad.

Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez también compartió de su participación en la Cumbre de Seguridad Urbana.

Junto a varios alcaldes de distintas ciudades del país, acompañamos al presidente electo @ABDELAESPRIELLA en la Cumbre de Seguridad Urbana en Barranquilla. Hablamos sobre estrategias para garantizar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los colombianos. Pronto cesará la… pic.twitter.com/zXXJjgqBXe — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 4, 2026

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