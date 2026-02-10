Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.



A la cárcel los cuatro presuntos asesinos del conductor de app que abandonaron en San Jerónimo

Tres hombres y una mujer fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el asesinato de un conductor de una plataforma digital durante el hurto de su vehículo, en hechos ocurridos el pasado 6 de febrero.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los procesados habrían contactado a la víctima de 42 años para que les prestara un servicio de transporte desde Medellín hacia San Jerónimo (Antioquia).

Durante el recorrido el conductor fue atacado y asesinado con un arma cortopunzante y su cuerpo fue abandonado en la vereda Piedecuesta de la citada población.

Momentos después, los cuatro investigados fueron sorprendidos cuando se movilizaban en el vehículo hurtado por el barrio Robledo de Medellín. En el automotor las autoridades encontraron los documentos del hoy occiso.

Por estos hechos fueron imputados Juan Darío Úsuga Goez, Andrés Grisales Carmona, Kevin Alexander Castro Ramírez y Valeria Isabel Deluque Niño por los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.

En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.