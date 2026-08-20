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    «Me duele profundamente»: Alcalde Federico Gutiérrez se pronuncia tras trágica muerte de un menor en el Parque de las Aguas

    «Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos»: Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por muerte de niño en parque de Las Aguas

    Publicado por: SoloDuque

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    Cortesía.
    «Me duele profundamente»: Alcalde Federico Gutiérrez se pronuncia tras trágica muerte de un menor en el Parque de las Aguas

    Resumen: El mandatario local envió un sentido mensaje de condolencias a los padres de la víctima y garantizó que la administración distrital brindará todo el acompañamiento necesario para la familia.

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    Minuto30.com .- La lamentable noticia del fallecimiento de un menor de edad en las instalaciones del reconocido Parque de las Aguas ha generado una profunda conmoción en todo el Valle de Aburrá. Frente a esta tragedia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció públicamente para expresar su dolor institucional y personal.

    A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario de los medellinenses envió un mensaje de aliento a los seres queridos del niño, reconociendo la magnitud de la pérdida.

    «Me duele profundamente la muerte de un menor en el Parque de las Aguas. No hay palabras suficientes para acompañar a una familia que atraviesa un dolor tan grande», expresó Gutiérrez.

    Acompañamiento institucional

    Además de las palabras de solidaridad, el Alcalde confirmó que ha puesto a disposición los canales de la administración distrital para brindar apoyo psicosocial y logístico a los allegados de la víctima frente a este difícil panorama.

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    «Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil», puntualizó el mandatario.

    A la espera de las investigaciones

    Aunque el Parque de las Aguas está ubicado geográficamente en el municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, este es un centro recreativo que pertenece y es administrado directamente por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), entidad cuya junta metropolitana es presidida precisamente por el alcalde de Medellín.

    Lea también: Niño de 10 años murió de manera accidental en el Parque de las Aguas: Comunicado

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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