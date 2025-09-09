Fico Gutiérrez desde Washington: ‘Seguimos fortaleciendo relaciones por nuestra ciudad’

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reúne con funcionarios estadounidenses en Washington pese a la prohibición de Petro. Agenda de seguridad y comercio.

En medio de una fuerte tensión política, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, continúa desarrollando su agenda diplomática en Washington este martes 9 de septiembre, confirmando encuentros de alto nivel con funcionarios del Departamento de Estado de este país.

A través de sus redes sociales, el alcalde Gutiérrez documentó su encuentro con Christopher Landau, Subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, describiendo la reunión como «muy importante» para los intereses de su ciudad y del país.

Durante el encuentro se abordaron temas estratégicos relacionados con seguridad ciudadana, oportunidades comerciales y programas de inversión social que podrían beneficiar directamente a la capital antioqueña.

El mandatario paisa enfatizó en sus declaraciones la importancia de fortalecer las relaciones subnacionales entre ciudades y regiones colombianas con el gobierno estadounidense, argumentando que estas alianzas territoriales representan una herramienta fundamental para el desarrollo local.

En su mensaje, Gutiérrez reafirmó que «Colombia no cederá ante el narcoterrorismo y el crimen».

Lea también: ¡Aleja es muy tesa! Bronce para Alejandra Usquiano en el Mundial de Tiro con Arco

La gira se desarrolla en compañía del alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien también ha compartido detalles de sus actividades diplomáticas en la capital estadounidense.

Ambos mandatarios han coincidido en destacar la necesidad urgente de mantener y profundizar las relaciones estratégicas con Estados Unidos, especialmente en un contexto que consideran crítico para la seguridad nacional.

Éder ha sido particularmente enfático al advertir sobre los riesgos de un retroceso hacia «épocas del narcoterrorismo», sugiriendo que las políticas actuales del gobierno nacional podrían estar debilitando la lucha contra estos grupos criminales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde caleño busca específicamente conseguir respaldo internacional en materia de seguridad ciudadana y atraer inversiones que generen empleos de calidad en su territorio.

Los alcaldes han defendido su derecho a establecer relaciones internacionales que contribuyan al desarrollo local, sin comprometer la política exterior nacional.

La visita a Washington incluye reuniones con diversos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del sector privado y organizaciones multilaterales interesadas en proyectos de cooperación con Colombia. Los alcaldes esperan concretar acuerdos específicos en áreas como transferencia tecnológica, programas educativos y fortalecimiento institucional.

Muy importante encuentro con Christopher Landau @DeputySecState Sub Secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos @StateDept .

Trabajando con mucho amor por Medellín y por Colombia .

Tratamos asuntos relacionados con Seguridad, Comercio e inversión… pic.twitter.com/ShmoSnVwXf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2025

Más noticias de Medellín