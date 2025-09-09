Minuto30
    ¡Aleja es muy tesa! Bronce para Alejandra Usquiano en el Mundial de Tiro con Arco
    Alejandra Usquiano, bronce en Mundial de Tiro con Arco. La arquera colombiana destaca en el torneo individual en un emocionante encuentro. Foto: cortesía World Archery
    Resumen: La arquera colombiana Alejandra Usquiano ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al derrotar a la india Kaur Parneet 145-144 en la competencia individual. A pesar de haber caído en las semifinales contra la mexicana Andrea Becerra, Usquiano se aseguró el tercer puesto. Por su parte, el equipo mixto de arco compuesto, conformado por Usquiano y Daniel Muñoz, fue eliminado en la primera ronda, al igual que el equipo de arco recurvo masculino. En la categoría individual masculina, Muñoz llegó a la segunda ronda, mientras que los arqueros de recurvo Santiago Arcila y Jorge Enríquez aún tienen pendiente su participación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La arquera colombiana Alejandra Usquiano se llevó la medalla de bronce en la competencia individual del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, tras vencer a la india Kaur Parneet con un ajustado marcador de 145-144.

    Usquiano, quien también representó a Colombia en los pasados Juegos Mundiales de Chengdú 2025 junto a su compañero Daniel Muñoz, tuvo una destacada actuación en el torneo. En la ronda clasificatoria individual, se ubicó en la casilla 13 con 701 puntos.

    Durante las siguientes rondas, superó a competidoras de Islandia, China Taipéi, y a la turca Hazal Burun. Su camino hacia la final se detuvo en las semifinales, donde cayó 146-148 ante la mexicana Andrea Becerra, lo que la llevó a competir por el tercer lugar.

    Por otro lado, la dupla de Alejandra Usquiano y Daniel Muñoz no tuvo la misma suerte en la prueba por equipos, donde fueron eliminados en la primera ronda por Brasil.

    En la categoría individual masculina, Daniel Muñoz llegó a la segunda ronda antes de caer ante el estadounidense Curtis Broadnax.

    La jornada también marcó el inicio de la participación del equipo de arco recurvo, que por primera vez clasificó a los Juegos Olímpicos.

    El equipo, integrado por Andrés Hernández, Jorge Enríquez y Santiago Arcila, ocupó el puesto 19 en la ronda clasificatoria y fue eliminado en la primera ronda del cuadro principal por España.

    En la competencia individual de arco recurvo, Jorge Enríquez fue el más destacado, ubicándose en el puesto 22 de la clasificación.

    Aún tiene pendiente su enfrentamiento de primera ronda contra el esloveno Oskar Zavasnik, mientras que Santiago Arcila se medirá con el estadounidense Trenton Cowles.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

