¡Aleja es muy tesa! Bronce para Alejandra Usquiano en el Mundial de Tiro con Arco

La arquera colombiana Alejandra Usquiano se llevó la medalla de bronce en la competencia individual del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, tras vencer a la india Kaur Parneet con un ajustado marcador de 145-144.

Usquiano, quien también representó a Colombia en los pasados Juegos Mundiales de Chengdú 2025 junto a su compañero Daniel Muñoz, tuvo una destacada actuación en el torneo. En la ronda clasificatoria individual, se ubicó en la casilla 13 con 701 puntos.

Durante las siguientes rondas, superó a competidoras de Islandia, China Taipéi, y a la turca Hazal Burun. Su camino hacia la final se detuvo en las semifinales, donde cayó 146-148 ante la mexicana Andrea Becerra, lo que la llevó a competir por el tercer lugar.

Por otro lado, la dupla de Alejandra Usquiano y Daniel Muñoz no tuvo la misma suerte en la prueba por equipos, donde fueron eliminados en la primera ronda por Brasil.

En la categoría individual masculina, Daniel Muñoz llegó a la segunda ronda antes de caer ante el estadounidense Curtis Broadnax.

La jornada también marcó el inicio de la participación del equipo de arco recurvo, que por primera vez clasificó a los Juegos Olímpicos.

El equipo, integrado por Andrés Hernández, Jorge Enríquez y Santiago Arcila, ocupó el puesto 19 en la ronda clasificatoria y fue eliminado en la primera ronda del cuadro principal por España.

En la competencia individual de arco recurvo, Jorge Enríquez fue el más destacado, ubicándose en el puesto 22 de la clasificación.

Aún tiene pendiente su enfrentamiento de primera ronda contra el esloveno Oskar Zavasnik, mientras que Santiago Arcila se medirá con el estadounidense Trenton Cowles.

