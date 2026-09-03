Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a Estados Unidos avanzar en la extradición de dos mujeres capturadas por su presunta participación en una red de explotación sexual infantil. La solicitud se planteó durante una reunión con autoridades estadounidenses, en la que también se revisaron otros casos y estrategias de cooperación internacional.

Alcalde de Medellín pide extradición de dos mujeres investigadas por explotación sexual de sus hijos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a las autoridades de Estados Unidos avanzar en la solicitud de extradición de dos mujeres que permanecen capturadas por su presunta participación en una estructura internacional dedicada a la explotación sexual infantil mediante plataformas digitales.

La petición fue planteada durante una agenda oficial en Phoenix, Arizona, donde el mandatario se reunió, junto al secretario de Seguridad, Manuel Villa, con agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para abordar investigaciones relacionadas con redes criminales transnacionales.

Las dos mujeres fueron capturadas en mayo, en el marco de una investigación contra una estructura que, según las autoridades, utilizaba medios digitales para transmitir y comercializar material de abuso sexual de menores. En este caso, las víctimas serían hijos de las señaladas, con edades de entre 8 y 10 meses.

Gutiérrez explicó que la solicitud busca que las autoridades estadounidenses puedan requerir a las dos mujeres ante la justicia de ese país, debido a las conexiones internacionales que tendría la investigación.

“Que esas dos mamás que abusan de sus hijos apenas de meses de 8 y 10 meses en línea, mientras estos monstruos les ordenaban en línea decir que hacían a través de las cámaras de video para que ellos los observaran. Vamos a pedir y ya les pedimos que sean solicitadas en extradición estas dos mujeres”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

Cooperación internacional contra las redes digitales

Durante el encuentro en Arizona también se revisaron mecanismos para fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades de Medellín y organismos estadounidenses frente a delitos cometidos mediante internet.

Como parte de esta cooperación, se anunció capacitación especializada para funcionarios locales en centros cibernéticos de Arizona, con el propósito de fortalecer las capacidades de investigación frente a estructuras que utilizan herramientas digitales para cometer delitos contra menores.

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En la reunión también fueron revisados otros expedientes considerados prioritarios por las autoridades, entre ellos los relacionados con Timothy Alan Livingston y Stephen Correa. Sobre este último, el alcalde señaló que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

“Revisamos casos como el de Timothy Alan Livingston, que son casos prioritarios también para nosotros. Recuerden que de este caso se logró la investigación y de ahí cae uno de los violadores y abusadores de niños y niñas en Medellín, que es Stephen Correa, que ya fue condenado a cadena perpetua”, agregó el mandatario.

Aumentan las capturas por explotación sexual infantil

La Alcaldía de Medellín también presentó cifras relacionadas con las acciones contra la explotación sexual de menores. Según el balance entregado por Gutiérrez, las capturas de presuntos explotadores sexuales de niños y niñas aumentaron hasta en un 1.100 % durante los últimos tres años en la ciudad.

La administración atribuyó este resultado al trabajo coordinado entre la Policía, la Fiscalía y agencias internacionales como HSI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En materia de prevención, el aeropuerto José María Córdova cuenta con Angel Watch, una plataforma de inteligencia y alerta temprana destinada a identificar a presuntos agresores.

La Alcaldía señaló que el fortalecimiento de estos mecanismos de cooperación busca mejorar la capacidad de respuesta frente a investigaciones en las que las víctimas, los responsables y quienes acceden al material pueden encontrarse en diferentes países.