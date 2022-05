in

El colombiano Yerry Mina debido a diferentes lesiones, se ha perdido más de 44 partidos con el Everton durante el último año.

Este fin de semana se prendieron de nuevo las alarmas luego de que Mina saliera en el minuto 19 con una molestia en la pantorrilla cuando se jugaba el encuentro entre el Everton y Leicester por la Premier League, el cual ganaba el cuadro del cafetero 2-1.

No obstante, una vez terminó el compromiso el mismo técnico, Frank Lampard, en medio de una rueda de prensa dio un parte de tranquilidad: ”Yerry sintió una pequeña molestia en la pantorrilla. No sabemos qué tan malo pueda ser, así que tuvo que salir. Esperamos que no sea una lesión de alto nivel y podamos mantenerlo involucrado en las próximas dos semanas. Lo examinarán este lunes”.

En el momento, mientras se espera el comunicado oficial del club, las noticias son positivas y diferentes medios de comunicación ingleses aseguraron que la molestia de Mina no es grave.