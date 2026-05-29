Resumen: El afluente que cruza la capital antioqueña vuelve a ser el escenario de macabros hallazgos que encendieron las alarmas de las autoridades locales

¡Alarma en Medellín! Hallan los cuerpos de dos mujeres en el río en menos de 12 horas

Minuto30.com .- El afluente que cruza la capital antioqueña vuelve a ser el escenario de macabros hallazgos que encendieron las alarmas de las autoridades locales. En un lapso inferior a 12 horas, los equipos de emergencia reportaron la extracción de dos cadáveres correspondientes a mujeres en diferentes puntos del río Medellín.

El caso más reciente: Barrio San Isidro

El último rescate se registró en la madrugada de este viernes 29 de mayo. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

Hacia las 02:30 a.m., una llamada ciudadana advirtió a las autoridades sobre la presencia de una persona sin vida flotando en el cauce a la altura de la Carrera 52 con calle 92, en el barrio San Isidro.

Una patrulla de la Policía acudió al lugar y confirmó el hallazgo. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín se encargaron de realizar las maniobras de extracción del cadáver.

La víctima se trata de una mujer de aproximadamente 40 a 45 años. Según el reporte preliminar, el cuerpo se encontraba «fresco», lo que indica que su fallecimiento habría ocurrido de manera reciente.

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Un primer hallazgo perturbador

La gravedad de la situación radica en que este es el segundo cuerpo femenino encontrado en las mismas aguas en cuestión de horas.

Menos de 12 horas antes de este rescate en San Isidro, a eso de las 4:30 de la tarde del jueves 28 de mayo, las autoridades ya habían extraído el cadáver de otra mujer. A diferencia del caso más reciente, esta primera víctima se encontraba en un avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado enormemente su identificación inicial.

En contexto: Macabro hallazgo: Autoridades recuperan un cuerpo sin vida en el río Medellín cerca a la estación Acevedo

Investigación en curso

Ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal. Por el momento, la identidad de las dos mujeres es desconocida. Los peritos forenses tendrán la tarea de establecer las causas exactas de la muerte en ambos casos.