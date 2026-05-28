Cuerpo en el Río Medellín. Imagen de archivo para ilustar la nota

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Resumen: Una vez se realice la inspección técnica del cadáver se procederá a su traslado a las instalaciones de Medicina Legal

Macabro hallazgo: Autoridades recuperan un cuerpo sin vida en el río Medellín cerca a la estación Acevedo

Minuto30.com .- En la tarde de este jueves 28 de mayo, las autoridades y equipos de rescate de la ciudad se movilizaron hacia el nororiente de Medellín tras recibir un llamado de alerta por parte de la comunidad sobre el avistamiento de un cadáver flotando en las aguas del río Medellín.

Detalles del caso

De acuerdo con los reportes preliminares entregados desde el lugar de los hechos, la situación se desarrolló de la siguiente manera:

Hora del reporte: La alerta a las líneas de emergencia por parte de los ciudadanos se generó aproximadamente a las 4:30 p.m.

Ubicación exacta: El cuerpo fue localizado en el cauce del río, a la altura de la Carrera 52 con Calle 105AA.

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Punto de referencia: El cadáver se encontraba en el sector sur de la estación Acevedo del Metro, sobre la margen oriental del afluente.

Procedimiento en curso

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y patrullas de la Policía Nacional para acordonar la zona y realizar las maniobras de extracción del cuerpo del agua.

Una vez se realice la inspección técnica del cadáver se procederá a su traslado a las instalaciones de Medicina Legal. Allí se llevarán a cabo los respectivos análisis forenses para determinar la identidad de la persona y establecer si las causas de su muerte están asociadas a un accidente, un suicidio o un homicidio.