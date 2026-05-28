Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Macabro hallazgo: Autoridades recuperan un cuerpo sin vida en el río Medellín cerca a la estación Acevedo

    Una vez se realice la inspección técnica del cadáver, tras su rescate del Río Medellín, se procederá a su traslado a las instalaciones de Medicina Legal

    Publicado por: SoloDuque

    Cuerpo en el Río Medellín
    Cuerpo en el Río Medellín. Imagen de archivo para ilustar la nota
    Macabro hallazgo: Autoridades recuperan un cuerpo sin vida en el río Medellín cerca a la estación Acevedo

    Resumen: Una vez se realice la inspección técnica del cadáver se procederá a su traslado a las instalaciones de Medicina Legal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la tarde de este jueves 28 de mayo, las autoridades y equipos de rescate de la ciudad se movilizaron hacia el nororiente de Medellín tras recibir un llamado de alerta por parte de la comunidad sobre el avistamiento de un cadáver flotando en las aguas del río Medellín.

    Detalles del caso

    De acuerdo con los reportes preliminares entregados desde el lugar de los hechos, la situación se desarrolló de la siguiente manera:

    Hora del reporte: La alerta a las líneas de emergencia por parte de los ciudadanos se generó aproximadamente a las 4:30 p.m.

    Ubicación exacta: El cuerpo fue localizado en el cauce del río, a la altura de la Carrera 52 con Calle 105AA.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Punto de referencia: El cadáver se encontraba en el sector sur de la estación Acevedo del Metro, sobre la margen oriental del afluente.

    Procedimiento en curso

    Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Medellín y patrullas de la Policía Nacional para acordonar la zona y realizar las maniobras de extracción del cuerpo del agua.

    Una vez se realice la inspección técnica del cadáver se procederá a su traslado a las instalaciones de Medicina Legal. Allí se llevarán a cabo los respectivos análisis forenses para determinar la identidad de la persona y establecer si las causas de su muerte están asociadas a un accidente, un suicidio o un homicidio.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.