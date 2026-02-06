El DIM confirma bajas de larga duración para Londoño y González, aumentando la crisis de lesiones y la preocupación del hincha. Foto: DIM

Resumen: El nuevo reporte médico del Deportivo Independiente Medellín ha encendido las alarmas y profundizado el malestar en la hinchada tras confirmarse las bajas de Daniel Londoño (12 semanas por ruptura de aductor) y Yony González (8 semanas por lesión de tendón), quienes se suman a un "hospital" que ya integra Daniel Cataño. Mientras Baldomero Perlaza y Luis Escorcia intentan volver al ritmo, la afición muestra una creciente preocupación y frustración ante la frecuencia de las lesiones musculares, cuestionando si la preparación física del plantel está a la altura de las exigencias del calendario para este 2026.

Alarma en el DIM: El “Hospital” Rojo no da tregua y la hinchada pierde la paciencia

El DIM atraviesa un inicio de temporada 2026 marcado por la adversidad. Lo que debería ser una conversación sobre táctica y goles se ha transformado en un boletín médico diario que tiene a la afición sumida en la incertidumbre y la frustración.

Este viernes 6 de febrero, el club entregó un reporte que confirma el peor de los escenarios para varias piezas clave del esquema de Alejandro Restrepo.

El informe detalla situaciones críticas que merman significativamente la profundidad de la plantilla.

Daniel Londoño, representa la noticia más dolorosa del reporte. El lateral sufrió una ruptura completa del tendón del aductor largo.

De acuerdo con lo indicado, se estima una incapacidad de 12 semanas, lo que prácticamente lo deja fuera de gran parte del semestre.

En cuanto a Yony González, se ha dicho que el extremo también se suma a las bajas sensibles por una ruptura parcial del tendón del semitendinoso.

De González, se señaló que estará fuera de las canchas por al menos 8 semanas, debido a la gravedad de la lesión.

Sobre Daniel Cataño, se indicó que el volante creativo presenta una lesión de bajo grado en el gastrocnemio y se encuentra en fase de reacondicionamiento muscular.

Como nota positiva, Baldomero Perlaza y Luis Escorcia han iniciado trabajos de readaptación, aunque su regreso a la competencia oficial aún no tiene fecha definida.

Más allá de lo clínico, el ambiente en las redes sociales y en las tribunas es de máxima preocupación.

Los seguidores del “Equipo del Pueblo” no ocultan su malestar ante lo que consideran una “epidemia” de lesiones que parece no tener fin.

La hinchada cuestiona si la intensidad de los entrenamientos o los procesos de recuperación están siendo los adecuados, pues ven cómo el equipo se debilita justo cuando el calendario empieza a apretar.

Con Londoño y González fuera por meses, el Medellín se ve obligado a recomponer su estructura sobre la marcha, una tarea titánica para un cuerpo técnico que se queda sin margen de maniobra.

