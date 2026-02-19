Hamilton y DFZM sacuden la escena urbana con el estreno de “Gata Oficial”

Resumen: El artista Hamilton, recientemente elogiado por Billboard y Rolling Stone, ha lanzado "Gata Oficial" junto a DFZM, un sencillo que combina el romanticismo urbano con ritmos modernos y que ya se perfila como un fenómeno viral en plataformas digitales. Este estreno coincide con el momento más alto de su carrera, marcado por sus dos nominaciones a los Premio Lo Nuestro 2026 —que se celebran hoy mismo en Miami— y su próxima presentación en el Festival La Solar de Medellín, consolidándolo como una de las figuras emergentes con mayor proyección internacional en el género.

En un momento definitivo para su proyección internacional, el artista colombiano Hamilton, recientemente elogiado por cabeceras de la talla de Billboard y Rolling Stone, ha presentado su más reciente sencillo titulado “Gata Oficial”. La colaboración junto a DFZM llega a las plataformas digitales precedida por un fenómeno viral en redes sociales que ya la cataloga como el nuevo himno del reguetón contemporáneo.

Un fenómeno gestado en lo digital

Antes de su lanzamiento formal, “Gata Oficial” ya acumulaba millones de interacciones tras filtrarse adelantos exclusivos que encendieron la conversación entre los seguidores del género. La canción se distancia del trap agresivo para explorar un equilibrio entre el romanticismo urbano y la sensualidad moderna, narrando la historia de una conquista que busca trascender hacia una relación formal.

El tema destaca por una producción de alta fidelidad donde las texturas melódicas de Hamilton se entrelazan con la energía característica de DFZM, logrando un sonido que la industria ya califica como una “propuesta fresca e innovadora” dentro del saturado mercado del streaming.

Semana de consagración: Premios Lo Nuestro y La Solar

El estreno de este sencillo no es un hecho aislado en el calendario del artista. Hamilton llega a este lanzamiento en medio de la semana más importante de su carrera hasta la fecha:

Premios Lo Nuestro 2026: El joven intérprete compite mañana, 19 de febrero, en el Kaseya Center de Miami por dos galardones: ‘Artista Nuevo Masculino del Año’ y ‘AfroBeats del Año’ (por su éxito “Mi Reina” junto a Nanpa Básico).

Escenario Local: Tras su paso por Estados Unidos, el artista aterrizará en Medellín para su presentación en el Festival La Solar, donde se espera que “Gata Oficial” sea interpretada en vivo por primera vez ante miles de asistentes.

Con este movimiento estratégico, Hamilton no solo reafirma su estatus como una de las promesas más sólidas de la música latina, sino que establece una nueva etapa en su sonido, apostando por letras directas y ritmos envolventes que prometen dominar las listas de éxitos durante el primer trimestre del año.

