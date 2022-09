Está listo todo para que el colombiano James Rodríguez llegue al Olympiacos de Grecia.

Conforme a la información de medios europeos, el cucuteño pasó sin dificultad los exámenes médicos de ingreso del equipo.

De igual forma, este miércoles, 14 de septiembre, el cuadro qatarí anunció que dio por finalizado el vínculo contractual con el volante cafetero.

A través de sus redes sociales, el club informó: “Al Rayyan rescinde de mutuo acuerdo el contrato del profesional colombiano James Rodríguez tras llegar a un acuerdo entre ambas partes”.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين

Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR

