Después de tantos ires y venires, el destino de James Rodríguez se ha aclarado. En las últimas horas, el periodista deportivo italiano especializado en mercados de fichajes en el fútbol, Fabrizio Romano, anunció que el colombiano dejaría el Al Rayyan para firmar con el Olympiacos de Grecia.

El volante de 31 años ya tiene todo listo y viajará en las próximas horas, convirtiéndose de esa manera en el cuarto colombiano en llegar al equipo griego.

Le puede interesar

Este cambio se confirma luego de que el cucuteño manifestara su deseo de jugar en el Valencia, rumores que lo vinculaban al Galatasaray de Turquía y los rechazos que recibía por parte de la hinchada en Qatar.

Conforme a la información de Romano, entre las partes ya hay un acuerdo verbal y ya se encuentran programados los exámenes médicos. Rodríguez se va cedido, debido a que el Al Rayyan, su equipo en Qatar, no permitió que rescindiera su contacto.

Cabe mencionar que el futbolista será compañero, una vez más, de Marcelo Vieira, con el cual estuvo en el Real Madrid.

James Rodríguez llega al Olympiakos tal y como lo hicieron los colombianos Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, Juan Pablo Pino y Felipe Pardo.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022