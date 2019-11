¡Al estilo Carlos Vives! Adriana Lucía reveló que también se unirá al paro y saldrá a marchar el 21

Otra artista colombia reveló su postura sobre el paro nacional de 21 de noviembre sin esconder su pensamiento. Se trata de de Adriana Lucía, quien así como Carlos Vive no tuvo problema en revelar que saldrá a las calles el próximo jueves a marchar.

La artista cordobés reconoció a través de sus redes sociales que ‘ejercerá su derecho a la protesta’, pero antes de que llovieran críticas como a Carlos Vives aclaró que espera que no haya desadaptados e infiltrados en las movilizaciones, por lo que planteó que por marchar no traten a las personas de ‘vándalos’.

“Yo marcharé de manera pacífica. Voy a ejercer mi derecho a la protesta. Si usted considera que todo va bien o que va por el camino que sueña, no marche pero no nos trate a todos como vándalos. ¿Habrá desadaptados e infiltrados? espero que no. Espero que sea una poderosa marcha”, aseguró la artista colombiana.

El también cantante Carlos Vives y la señorita Colombia María Fernanda Aristizábal, fueron otras dos figuras públicas reconocidas a nivel nacional que decidieron mostrar su apoyo público a esta manifestación y han dejado opiniones divididas de quienes están a favor y en contra del paro nacional.