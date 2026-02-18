Junior y América se citan en Barranquilla a las 7:30 p. m. por puntos claves para ingresar al grupo ocho. Foto: Junior

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este miércoles a las 7:30 p. m., el Estadio Metropolitano vivirá un duelo crucial donde el Junior de Barranquilla, actualmente en la undécima posición con 9 puntos, buscará desesperadamente un triunfo para ingresar al grupo de los ocho. Al frente tendrá a un sólido América de Cali que, con 10 unidades y ubicado en el quinto puesto, tiene la oportunidad de acechar el liderato de Inter de Bogotá y Deportivo Pasto. Será un choque de realidades opuestas en la tabla, pero con la misma ambición de escalar posiciones en la parte alta de la Liga BetPlay.

¡Partidazo en Quilla! Junior recibe al América en la Liga BetPlay

¡Vibra la “Arenosa”! Este miércoles, el Estadio Metropolitano será el escenario de un duelo electrizante entre Junior de Barranquilla y América de Cali, programado para las 7:30 p. m.

El conjunto “Tiburón” llega con la urgencia de sumar, ya que actualmente ocupa la casilla 11 con apenas 9 unidades, quedando fuera del selecto grupo de los ocho.

Una victoria en casa no solo calmaría las aguas en la capital del Atlántico, sino que los catapultaría de nuevo a la pelea directa por la clasificación en esta vibrante Liga BetPlay.

Por otro lado, la “Mecha” llega en una posición mucho más cómoda pero con la ambición al máximo.

¡Partidazo en Quilla! Junior recibe al América en la Liga BetPlay

Ubicado en el quinto puesto con 10 puntos, el equipo vallecaucano sabe que un triunfo como visitante lo dejaría con 13 unidades.

Así las cosas, a tan solo un paso de alcanzar al líder Inter de Bogotá y al escolta Deportivo Pasto, quienes encabezan la tabla con 14 puntos cada uno.

Se espera un choque de alta intensidad donde Junior se juega el honor y América la posibilidad de asaltar la cima del campeonato.

Más noticias de Deporte