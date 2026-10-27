Resumen: Una explosión destruyó una vía rural entre El Estanquillo y La Fonda, en El Patía (Cauca), cerca del puente sobre el río Patía. Más de 130 familias están afectadas y se estima que más de 10.000 habitantes de la cordillera quedaron incomunicados. El Ejército atribuyó el hecho, de forma preliminar, a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, mientras la comunidad intenta habilitar el paso con herramientas manuales.

¡Aislados! Explosión destruyó una vía en El Patía, Cauca, y deja a más de 10.000 campesinos incomunicados

Una fuerte explosión destruyó parte de la vía que comunica a El Estanquillo con La Fonda, en zona rural del municipio de El Patía, al sur del Cauca, y dejó incomunicados a miles de campesinos de la zona de cordillera. El hecho ocurrió en inmediaciones del puente sobre el río Patía, en el sector conocido como Portugal.

De acuerdo con el reporte preliminar, la detonación de un área preparada con explosivos causó daños estructurales en el corredor vial y afectó directamente a más de 130 familias. Las estimaciones de la comunidad indican que serían más de 10.000 los habitantes perjudicados, pues no pueden movilizarse por el sector impactado.

Un hueco que impide el paso de vehículos

Según la información conocida desde la zona, la onda explosiva destruyó la banca vial y dejó un profundo socavón que impide la circulación de vehículos. Se trata de una vía clave para quienes viven en las veredas de la cordillera patiana, que dependen de ella para llegar a otros sectores del municipio.

Con la carretera cortada, los campesinos tienen dificultades para sacar sus productos agrícolas hacia los mercados, para llegar a los centros de salud, para que los estudiantes lleguen a sus colegios y para que lleguen alimentos y otros productos básicos a sus veredas.

Foto: Redes Sociales

Lo que dijo el Ejército

La Tercera División del Ejército Nacional atribuyó, de manera preliminar, la acción a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Según la institución, integrantes de ese grupo estarían movilizando explosivos que tendrían como destino la vía Panamericana.

Las tropas de la Brigada 29 adelantan inspecciones y verificaciones en el área para descartar la presencia de otros artefactos, proteger a la población civil y reducir la capacidad de estos grupos para afectar corredores estratégicos del departamento.

El Ejército también hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para que conozcan lo ocurrido y se pronuncien frente a estas acciones, que, según la institución, ponen en riesgo directo a la población civil. Además, invitó a la comunidad a denunciar cualquier información que permita anticipar nuevas amenazas a través de la Línea 107.

La comunidad empezó a reparar el paso

Ante la magnitud de los daños y la falta de maquinaria, los propios habitantes comenzaron a trabajar con picos, palas y herramientas manuales para tratar de rellenar el hueco y recuperar, al menos de forma provisional, el paso por este punto.

Sin embargo, la reparación improvisada genera preocupación por las condiciones de seguridad y estabilidad de la vía, por lo que se requiere una evaluación técnica antes de permitir nuevamente el tránsito de vehículos. Las comunidades esperan que las autoridades municipales y departamentales atiendan la emergencia, evalúen los daños y coordinen las acciones necesarias para recuperar la movilidad en condiciones seguras.

Una zona golpeada por el conflicto

El sector del puente de Portugal ya había sufrido afectaciones por hechos relacionados con el conflicto armado. En enero de 2025, según reportes de medios regionales, una explosión ocasionó un gran boquete en esa estructura y afectó la comunicación entre la cordillera patiana y la cabecera municipal.

El nuevo hecho se registra en medio de una ofensiva contra la infraestructura vial del departamento. El Ejército informó que, en la última semana, las Fuerzas Militares ubicaron y destruyeron más de 40 artefactos explosivos improvisados en municipios como Suárez, Cajibío y El Patía, con los que, según la institución, grupos armados ilegales pretendían afectar las vías, atacar a la población civil y a la Fuerza Pública.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del hecho y las medidas para restablecer la conectividad de las comunidades afectadas.

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