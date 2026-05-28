Resumen: Aida Quilcué respondió a la polémica por sus declaraciones sobre universidades, mientras sectores de oposición y usuarios en redes mantuvieron las críticas contra su discurso.

‘¿Cuál controversia?’: Aida Quilcué respondió tras las críticas por sus palabras sobre los graduados de las mejores universidades

La candidata vicepresidencial Aida Quilcué volvió a generar controversia en redes sociales luego de responder públicamente a las críticas que surgieron por unas declaraciones realizadas durante un evento político en Yopal, Casanare, donde cuestionó a quienes estudiaron en “las mejores universidades del país”.

Aida Quilcué publicó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que desde hace meses viene haciendo referencia a la clase política tradicional y no a los jóvenes o estudiantes universitarios.

“¿Cómo que controversia? Si lo he dicho en la mayoría de mis discursos”, escribió la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. En el mismo mensaje sostuvo que sus críticas apuntaban a quienes han gobernado el país durante décadas y que, pese a haber estudiado en instituciones prestigiosas, terminaron involucrados en hechos de corrupción y exclusión social.

¿Cómo que controversia?

Si lo he dicho en la mayoría de mis discursos. Y siempre he sido clara: quienes hoy me juzgan son los mismos que más daño le han hecho a este país; los politiqueros de siempre. Durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que… — Aida Quilcué (@aida_quilcue) May 28, 2026

La dirigente indígena también afirmó que siempre ha respaldado las luchas por la educación superior. Además, cuestionó a los medios de comunicación por presentar sus declaraciones como algo nuevo o polémico.

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Sin embargo, la respuesta de Aida Quilcué no frenó las críticas desde distintos sectores políticos y sociales. La senadora María Clara Posada aseguró que el discurso minimiza el esfuerzo de miles de familias colombianas que trabajan para garantizar educación a sus hijos.

Por su parte, el periodista Daniel Samper Ospina afirmó en redes sociales que “la educación es nuestra verdadera salida”, rechazando lo que calificó como discursos de odio contra quienes acceden a universidades reconocidas.

Otros sectores de oposición también señalaron que las palabras de la candidata promovían divisiones sociales y descalificaban a profesionales formados académicamente.

La señora Aida Quilcué sostiene que quienes han estudiado en las mejores universidades del país son ladrones. El odio de clases como estrategia de la campaña de @IvanCepedaCast más vivo que nunca en voz de su vice. ¿Qué elegirá Colombia este domingo? pic.twitter.com/UnRByg8Vdy — Esteban Hernández (@EstebanH_) May 27, 2026

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