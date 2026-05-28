¡Confirmado: Neymar Jr. lesionado! Se perdería hasta el primer partido de Brasil en el Mundial

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una alerta durante los entrenamientos se ha convertido en la peor noticia para la Selección de Brasil. Tras ser sometido a rigurosos exámenes médicos, se confirmó que Neymar Jr. sufrió una nueva lesión que lo dejará fuera de las canchas por un periodo de 2 a 3 semanas, comprometiendo seriamente su inicio en la Copa del Mundo.

Salida de la concentración y hermetismo de la CBF

Las alarmas se dispararon este miércoles cuando el astro brasileño tuvo que abandonar la concentración de la ‘Verdeamarela’. A través de un comunicado oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) manejó la situación con cautela antes de conocerse el diagnóstico final:

«La Confederación Brasileña de Fútbol informa que el atleta Neymar Jr. no participó en la sesión de entrenamiento de la Selección Brasileña realizada este miércoles por la tarde en Teresópolis. El jugador fue llevado a una clínica de la ciudad para exámenes adicionales. No se divulgará más información hasta que el equipo médico de la selección brasileña complete sus evaluaciones».

Un problema físico que arrastraba desde su club

El origen de esta nueva complicación física parece estar ligado a la sobrecarga con la que el delantero llegó a la concentración. Neymar ya venía arrastrando un edema en su pantorrilla derecha, una molestia que le había impedido rendir al cien por ciento en sus últimos compromisos disputados con la camiseta del Santos FC.

¿Qué se pierde Neymar con esta lesión?

El tiempo estimado de recuperación, de 2 a 3 semanas, deja un panorama muy complejo para el cuerpo técnico y para el jugador de cara a la cita orbital:

Baja confirmada para los amistosos: El atacante se perderá definitivamente todos los partidos de preparación previos a la Copa del Mundo.

El debut en la cuerda floja: Con los tiempos de rehabilitación tan ajustados, Neymar es duda máxima y podría perderse el partido inaugural de la fase de grupos frente a la selección de Marruecos.

La ‘Canarinha’ ahora dependerá de la evolución diaria de su máxima figura, con la esperanza de poder recuperarlo para los siguientes encuentros de la fase de grupos del Mundial.