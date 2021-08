La actriz Aída Morales habló sobre una mala experiencia que tuvo mientras fue invitada a un reconocido programa de la televisión colombiana.

“Sabes a que le huía. Cuando estaba al aire ‘Muy buenos días’, me daba pereza ir a ese programa porque no me gustaba el trato que tenían hacía los invitados”, expresó la actriz durante entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por el periodista y actor Omar Vásquez.

Aída aseguró que se trataba de una sola persona, el trato en general que se manejaba en el programa no era agradable. “No era por una persona en especial. La verdad era por el trato general que te daban en ese tipo de programas, en donde te hablaban mientras estabas al aire y después no existías para nadie”, aseguró Aída.