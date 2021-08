Alejandra Azcárate dijo cual es su situación judicial y sentimental

La presentadora y comediante Alejandra Azcárate se sinceró y reveló cuál es su verdadera situación judicial y sentimental, luego de que su esposo se viera ‘salpicado’ con el hallazgo de una ‘narcoavioneta’ en Providencia.

De acuerdo con lo expresado en su cuenta de Instagram, Alejandra y su pareja están alejados de cualquier clase de situación legal.

Mientras que aseguró que no ha dejado a su esposo, Miguel Jaramillo, luego de que estuvieran en el ojo de los medios de comunicación por el escándalo tras conocerse que él sería el representante legal de la empresa a la que pertenecería la avioneta cargada de cocaína.

“No, no me he separado de mi esposo. No es cierto ni tengo la menor intención. De hecho, estoy más convencida que nunca de que quiero seguir compartiendo mi vida a su lado, porque sé el hombre maravilloso que tengo”, respondió Alejandra Azcárate cuando le preguntaron si se habría separado de su esposo.