Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez informó que el pasado lunes el ahorro estuvo por debajo de las metas en varios sectores: en Piedras Blancas fue de 42 litros por hogar, en Riogrande II no se registró ahorro y en La Fe apenas llegó a 14 litros, frente a una meta de 70.

¡No hay que confiarse! Fico Gutiérrez advierte por el consumo de agua en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó este martes 15 de septiembre un nuevo reporte sobre el consumo de agua en la ciudad y advirtió que las metas de ahorro no se están cumpliendo en varios sectores, una situación que podría complicarse durante los próximos meses ante la llegada de una temporada seca más intensa.

Según el mandatario, en la zona nororiental y parte de la centro-oriental, correspondiente al sistema del embalse Piedras Blancas, el ahorro registrado durante el pasado lunes fue de apenas 42 litros por hogar, frente a la meta de 92 litros.

“Necesitamos ayudar y necesitamos ahorrar”, señaló Gutiérrez, quien recordó que durante esta semana no se están aplicando racionamientos. Sin embargo, explicó que la situación será evaluada constantemente dependiendo de las lluvias, el nivel de los embalses y el comportamiento del consumo.

Lea también: Doble fecha FIFA: Colombia enfrentará a Chile en noviembre con un partido solidario en el Pascual Guerrero

En la zona norte, correspondiente al sistema Riogrande II, el alcalde indicó que no se registró ahorro por parte de la comunidad. Sobre este sector, advirtió que la situación requiere especial atención ante la llegada del fenómeno de El Niño, que podría afectar a municipios del norte del área metropolitana y parte de Medellín.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La situación también genera preocupación en el sistema La Fe, que abastece a municipios del sur del Valle de Aburrá y sectores de Medellín. Allí el ahorro fue de aproximadamente 14 litros, mientras la meta establecida es de 70 litros.

Además, alertó que, si no se logra aumentar el ahorro durante los próximos meses, el embalse La Fe podría llegar a diciembre en su peor momento de situación.

El alcalde insistió en que el cuidado del agua depende de toda la comunidad y pidió mantener las medidas de ahorro mientras se espera que las lluvias ayuden a recuperar los niveles de las fuentes hídricas.

Más noticias de Medellín