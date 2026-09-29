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Resumen: El ahorro de agua aumentó en los tres sistemas del Valle de Aburrá, pero La Fe y Riogrande II aún están lejos de alcanzar la meta diaria establecida.

¡Ojo con el agua! La Fe y Riogrande II siguen lejos de la meta de ahorro

Los hogares del Valle de Aburrá continúan ajustando su consumo de agua ante las condiciones actuales de los sistemas de abastecimiento. Sin embargo, aunque los tres registraron ahorro el 28 de septiembre, las cifras muestran que todavía existe una brecha importante frente a las metas establecidas.

El sistema Piedras Blancas alcanzó un ahorro promedio de 84 litros diarios por hogar, acercándose a la meta de 92 litros. Esta cifra contempla tanto el ahorro voluntario de los usuarios como el efecto de las interrupciones programadas.

La situación es diferente en los sistemas La Fe y Riogrande II. En La Fe, el ahorro promedio fue de 35 litros por hogar, mientras que en Riogrande II llegó a 37 litros. Ambos tienen establecida una meta diaria de 70 litros, por lo que sus registros actuales todavía representan aproximadamente la mitad del objetivo.

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Los resultados evidencian que las medidas de ahorro están teniendo efecto, pero las autoridades mantienen el llamado a reducir el consumo y sostener estos hábitos para proteger la continuidad del servicio de acueducto.

Como parte de las medidas programadas, este martes 29 de septiembre se realizarán interrupciones correspondientes al Esquema 2, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. del miércoles 30.

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La medida cobijará sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Entre ellos están Manrique Oriental, Santa Inés, Manrique Central N.º 2, Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión, Llanaditas, Alejandro Echavarría, Caicedo, Los Ángeles y Boston.

La recomendación para los usuarios es mantener el ahorro y evitar consumos innecesarios mientras continúan las condiciones que afectan el abastecimiento.

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