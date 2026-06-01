Ahora si quiere: Iván Cepeda casi que le ordena a Abelardo de la Espriella salir a debates juntos

Resumen: Tras perder en la primera vuelta electoral, Iván Cepeda ha dado un giro radical a su estrategia y ahora reta a un debate público a su contrincante, Abelardo de la Espriella. Aunque durante la etapa inicial de la campaña Cepeda se negó sistemáticamente a confrontar a sus oponentes en los estrados, la reciente derrota en las urnas lo ha impulsado a buscar urgentemente este cara a cara. El candidato anunció que un equipo designado por él establecerá las condiciones del encuentro, dejando a la expectativa si De la Espriella aceptará el sorpresivo desafío de quien antes evitaba debatir.

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En un giro radical frente a su estrategia inicial de campaña, el candidato Iván Cepeda ha lanzado un reto directo a su contrincante, Abelardo de la Espriella, para enfrentarse en un debate público de cara a la segunda vuelta presidencial. Este sorpresivo anuncio llega apenas días después de que Cepeda perdiera en las urnas durante la primera vuelta, marcando un evidente cambio de rumbo ante la desventaja electoral.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Cepeda adoptó un tono desafiante, muy diferente a la cautela mostrada semanas atrás.

«Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella», declaró categóricamente.

De la ausencia a la urgencia: El giro en la estrategia

El sorpresivo mensaje ha llamado la atención de analistas y electores, puesto que durante toda la campaña de la primera vuelta, Cepeda fue el gran ausente en los estrados. Su equipo estratégico optó por mantenerlo alejado de las confrontaciones directas con otros candidatos, evadiendo sistemáticamente las invitaciones a debatir en medios de comunicación y universidades.

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Sin embargo, el revés sufrido en las urnas parece haber encendido las alarmas en su campaña. Ahora, con los números en contra y la urgencia de recortar la distancia frente a De la Espriella, el candidato busca los micrófonos y el cara a cara que antes rechazó. La necesidad de ganar visibilidad y confrontar el modelo de su oponente se ha vuelto, de un día para otro, una prioridad ineludible.

Condiciones por definir

Sobre la logística de este eventual encuentro, Cepeda afirmó que no dejará los detalles al azar y que su equipo ya está trabajando en los términos de la confrontación.

«Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer», concluyó el candidato.

Queda por ver si Abelardo de la Espriella, quien llega con el impulso de la victoria en la primera vuelta, aceptará este reto de última hora, o si le cobrará a Cepeda su negativa a debatir cuando las encuestas aún no lo obligaban a hacerlo. El escenario político se tensa y el debate, antes evadido, se convierte ahora en el centro de la contienda.

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