Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los gremios empresariales oficializaron su propuesta para el salario mínimo de 2026 planteando un incremento del 7.21 %, lo que representaría un alza cercana a los $117.000 pesos mensuales frente al valor actual. De aprobarse esta cifra, el ingreso total de los trabajadores (sumando salario y auxilio de transporte) quedaría en $1.740.554, una oferta que marca el punto de partida para las negociaciones con las centrales obreras, quienes buscarán un porcentaje mayor antes de la fecha límite para un acuerdo concertado el próximo 15 de diciembre.

¡Ahora si es oficial! Empresarios revelaron sus cartas y lo que quieren que suba el mínimo para 2026

La mesa de concertación de políticas salariales y laborales recibió hoy la primera propuesta formal por parte del sector productivo. Los gremios empresariales presentaron su oferta unificada para el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia durante el año 2026, apostando por un aumento de un dígito.

La propuesta es concreta: un incremento del 7.21 %.

¿Cómo quedarían las cuentas?

Según la oferta de los empresarios, el objetivo es proteger el poder adquisitivo sin poner en riesgo la generación de empleo formal. En términos de dinero efectivo, la propuesta se traduce de la siguiente manera:

El aumento en dinero: Los trabajadores recibirían cerca de $117.000 pesos adicionales cada mes, en comparación con el salario actual de 2025.

El total mensual: Sumando el salario básico y el auxilio de transporte, un trabajador ganaría un total de $1.740.554 pesos.

Le puede interesar: ¡Cierre Judicial! Arcángel reacciona a la condena en firme contra la responsable de la muerte de su hermano

El argumento del sector empresarial

Los voceros de los gremios argumentan que esta cifra del 7.21 % es responsable frente a la realidad económica del país. Su postura busca un equilibrio que permita a las empresas sostenerse tras un año de retos económicos, mientras se ajusta el ingreso de los trabajadores por encima de la inflación proyectada.

¿Qué viene ahora?

Con esta carta sobre la mesa, comienza la etapa más tensa de la negociación:

La contrapropuesta: Se espera que las centrales obreras y sindicatos presenten una cifra superior, usualmente de dos dígitos, buscando una mayor recuperación de ingresos.

La fecha límite: Empresarios, trabajadores y Gobierno tienen hasta el 15 de diciembre para intentar llegar a un acuerdo concertado.

El Plan B: Si no hay acuerdo para esa fecha (o en las sesiones extraordinarias posteriores), el Gobierno Nacional definirá el aumento por decreto antes del 30 de diciembre.

¡Ahora si es oficial! Empresarios revelaron sus cartas y lo que quieren que suba el mínimo para 2026