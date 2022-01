¡Con escándalo incluído! Águilas Doradas nada que coge vuelo en la Liga Betplay

in

2 empates y una derrota es el saldo de Águilas Doradas en este comienzo de temporada, algo poco alentador teniendo en cuenta que ya van 2 compromisos en condición de local donde no se consigue sumar de a 3 puntos.

Contra Once Caldas se sufrió desde el comienzo el encuentro donde el conjunto manizaleño se fue arriba en el marcador finalizando la primera parte, pero en el complemento Jhonier Blanco elude al arquero del Once y define perfectamente para sellar la paridad.

Con el empate el conjunto dorado buscó hasta el final irse arriba en el marcador donde incluso volvieron a vencer la porteria del paraguayo Gerardo Ortiz pero tras revisión del VAR anuló la acción.

¡El escándalo!

La anulación de la jugada por parte del VAR desató la furia de José Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, quién se fue a la sala de monitoreo para reclamar a los oficiales por no marcar el gol de Marco Pérez.

Le leo a @cesaralo que el máximo accionista de Águilas ingresó ayer a la sala VOR, e increpó a los árbitros que se encontraban allí laborando. Eso es una falta gravísima. Encima discuten un acierto arbitral, gol anulado a Marco Pérez por fuera de juego 🤷‍♂️ pic.twitter.com/CrcrM6zkz1 — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) January 30, 2022

Ficha técnica del compromiso

→ Águilas Doradas vs Once Caldas

Fecha 3 Liga Betplay 2022-I

Estadio Alberto Grisales

Árbitro Carlos Mario Herrera Bernal

→ Águilas Doradas: Christian Vargas; Mateo Puerta, Jean Pestaña, Nicolás Lara, Alejandro Artunduaga; Felipe Jaramillo, Juan Díaz, Cristian Marrugo; Juan Peñaloza, Jhonier Blanco, Juan Salazar.

Entrenador: Leonel Álvarez.

Cambios: Jhon Salazar por Mateo Puerta (min. 56), Kevin Castaño por Juan Diaz (min. 69), Marco Perez por Juan Salazar (min. 69) y Juan Ávalo por Felipe Jaramillo (min. 93).

Amarillas:

Rojas: no hubo.

Goles: Jhonier Blanco (min. 60)

→ Once Caldas: Gerardo Ortiz; Jorge Cardona, Fainer Torijano, Brayan Córdoba, Felipe Banguero; Robert Mejía, Dannovi Quiñones, Marlon Piedrahita, Alejandro García; Ménder García, Nelson Quiñones.

Entrenador: Diego Corredor.

Cambios: Nicolás Giraldo por Felipe Banguero (min. 46), Juan Palma por Nelson Quiñones (min. 55), Diego Valdés por Alejandro García (min. 68), Jesús Murillo por Ménder García (min. 84) y Juan Rodríguez por Robert Mejía (min. 85).

Amarillas:

Rojas: Fáiner Torijano.

Goles: Dannovi Quiñones (min. 45)

Próximos encuentros

→ Once Caldas vs Independiente Medellín

Estadio Palogrande de Manizales

Viernes 4 de febrero – 8:00 pm

→ La Equidad vs Águilas Doradas

Estadio de Techo, Bogotá.

Jueves 3 de febrero – 2:00 pm

#EquipoProfesional | Así celebró Jhonier Blanco su segundo gol vestido de dorado ⚽️⚽️#VamosÁguilas 🦅

👇👇 pic.twitter.com/f11eGVozSv — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) January 31, 2022

