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    ¡Se volvió un caos! Aguacero tiene complicada la movilidad en Medellín

    ¡Pilas si va a salir! El fuerte aguacero que cae sobre Medellín y el sur del Valle de Aburrá ya genera afectaciones en la movilidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se volvió un caos! Aguacero tiene complicada la movilidad en Medellín
    Capturas de SIMM.
    ¡Se volvió un caos! Aguacero tiene complicada la movilidad en Medellín

    Resumen: Fuerte aguacero genera encharcamientos, afecta la movilidad en Medellín y mantiene fuera de servicio la Línea J del Metrocable.

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    La tarde de este lunes 5 de octubre se presenta con fuertes lluvias en Medellín y varios municipios del sur del Valle de Aburrá, situación que estaría generando complicaciones para la movilidad y encharcamientos en algunos sectores de la capital antioqueña.

    Según los reportes del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), las precipitaciones comenzaron a ingresar alrededor de las 2:45 p.m. por sectores de Envigado y Caldas. Posteriormente, las lluvias se desplazaron hacia diferentes zonas del suroriente y suroccidente de Medellín.

    Uno de los puntos con afectaciones reportadas es la Glorieta de Monterrey, donde se presenta un cierre en sentido norte-sur debido al encharcamiento de la vía. Ante esta situación, se recomienda a los conductores transitar con precaución y tener en cuenta las condiciones de la calzada.

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    El temporal también tendría impacto en el sistema de transporte público. El Metro de Medellín informó que la Línea J del Metrocable, entre San Javier y La Aurora, permanece fuera de servicio debido a las condiciones climáticas.

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    La situación se registra mientras las lluvias continúan sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, por lo que las autoridades y organismos de monitoreo mantienen el seguimiento a la evolución del aguacero.

    Para quienes se movilizan durante la tarde, la recomendación es reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y prestar especial atención a los sectores donde se presenten acumulaciones de agua.

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