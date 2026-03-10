Fuerte aguacero y granizada sacuden el Valle de Aburrá: lluvias seguirían por al menos una hora

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3
    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: El SIATA reportó lluvias intensas y caída de granizo en varios municipios del Valle de Aburrá. Autoridades monitorean posibles afectaciones.

    Un fuerte aguacero acompañado de granizo sorprendió a varios municipios del Valle de Aburrá durante la tarde de este martes 10 de marzo, generando alerta entre las autoridades y los ciudadanos.

    El fenómeno climático fue reportado por el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA), que advirtió sobre lluvias de alta intensidad en diferentes sectores de la región.

    De acuerdo con el reporte emitido hacia las 4:30 de la tarde, las precipitaciones más fuertes se registraban en La Estrella, Itagüí y Medellín. Mientras tanto, en Envigado y Bello las lluvias se presentaban con intensidad moderada. En otros municipios como Copacabana y Girardota, las precipitaciones eran de menor intensidad.

    El SIATA explicó que el sistema de lluvias ingresó inicialmente por el oriente de Envigado y por sectores del Distrito de Medellín, desplazándose posteriormente hacia el nororiente del área metropolitana.

    Además de las precipitaciones, el sistema de monitoreo reportó la caída de granizo en el municipio de La Estrella durante la última media hora, específicamente en la estación ubicada cerca de la Alcaldía de esa localidad. De igual manera, ciudadanos han reportado episodios de granizada en sectores de El Poblado, en Medellín.

    Hasta el momento no se han reportado afectaciones graves relacionadas con este evento climático; sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.

    Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) indicaron que se mantienen activos los protocolos de atención ante posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias.

    Estas acciones se realizan de manera articulada con la Secretaría de Medio Ambiente, Emvarias y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objetivo de prevenir inundaciones, deslizamientos u otras situaciones de riesgo que puedan presentarse en la ciudad y sus municipios vecinos.

    Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución, evitar zonas de riesgo y estar atentos a los reportes oficiales mientras continúan las lluvias en la región.

