Resumen: Medellín impulsa una nueva línea de formación ciudadana para jóvenes, enfocada en liderazgo, pensamiento crítico y participación en colegios.

Jóvenes en Medellín aprenden a debatir y decidir: así funciona la nueva línea de ciudadanía

La ciudadanía juvenil se convierte en el eje de una nueva estrategia educativa en Medellín que busca fortalecer las capacidades críticas y participativas de estudiantes de distintas instituciones oficiales.

A través de una línea de formación impulsada por la Alcaldía, se pretende que los jóvenes asuman un rol más activo en la construcción social y democrática de su entorno.

El programa, desarrollado en articulación con una reconocida universidad de la ciudad, impacta a cerca de 300 estudiantes provenientes de más de una decena de colegios. Esta iniciativa hace parte de una apuesta más amplia de Educación Complementaria que busca ir más allá del aula tradicional, incorporando metodologías dinámicas y cercanas a la realidad de los participantes.

Dentro del proceso formativo, los jóvenes se enfrentan a escenarios prácticos donde analizan situaciones actuales, debaten ideas y construyen propuestas colectivas. Esto permite que la ciudadanía deje de ser un concepto teórico y se convierta en una experiencia vivencial, orientada a la toma de decisiones informadas y responsables.

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El enfoque pedagógico incluye habilidades como liderazgo, comunicación asertiva, trabajo colaborativo y resolución pacífica de conflictos. A través de juegos, actividades participativas y ejercicios reflexivos, los estudiantes fortalecen competencias que resultan clave tanto en el ámbito escolar como en su vida cotidiana.

Además, el programa promueve la construcción de relaciones basadas en el respeto y el diálogo, incentivando a los jóvenes a reconocer su capacidad de incidir positivamente en su comunidad. Desde las aulas, se busca que estos estudiantes se conviertan en agentes de cambio, con herramientas para transformar su entorno de manera consciente.

Esta iniciativa se consolida como una de las apuestas institucionales por formar ciudadanos más críticos, participativos y comprometidos con el desarrollo social de Medellín.

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